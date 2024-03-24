Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе"

"Дорогие друзья, мы обращаемся ко всем, кто не желая того, естественно, оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить, но мы приносим соболезнования всем родственникам", - говорит артист в видеообращении, опубликованном в официальной группе коллектива соцсети "ВКонтакте".