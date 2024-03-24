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Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе"
Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе"
Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский выразил соболезнования близким жертв в теракте в концертном зале "Крокус сити холл". РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T13:54
2024-03-24T13:55
группа "пикник"
эдмунд шклярский
"крокус сити холл"
теракт
музыка
культура
общество
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СИФМЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский выразил соболезнования близким жертв в теракте в концертном зале "Крокус сити холл".
https://crimea.ria.ru/20240324/pomoschnitsa-direktora-gruppy-piknik-pogibla-vo-vremya-terakta-v-krokuse-1135989483.html
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группа "пикник", эдмунд шклярский, "крокус сити холл", теракт, музыка, культура, общество
Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе"

Лидер группы "Пикник" выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе"

13:54 24.03.2024 (обновлено: 13:55 24.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский
Лидер группы Пикник Эдмунд Шклярский - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИФМЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский выразил соболезнования близким жертв в теракте в концертном зале "Крокус сити холл".
"Дорогие друзья, мы обращаемся ко всем, кто не желая того, естественно, оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить, но мы приносим соболезнования всем родственникам", - говорит артист в видеообращении, опубликованном в официальной группе коллектива соцсети "ВКонтакте".
Екатерина Кушнер
13:39
Помощница директора группы "Пикник" погибла во время теракта в "Крокусе"
 
Группа "Пикник"Эдмунд Шклярский"Крокус Сити Холл"ТерактМузыкаКультураОбщество
 
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