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В больнице умер пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" мужчина
В больнице умер пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" мужчина - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В больнице умер пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" мужчина
Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 140 человек. В больнице скончался еще один мужчина. Об этом в среду журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T13:57
2024-03-27T13:57
2024-03-27T14:07
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михаил мурашко
"крокус сити холл"
больница
теракт
минздрав рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 140 человек. В больнице скончался еще один мужчина. Об этом в среду журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.На данный момент в стационарах федеральных медицинских центров, больницах Москвы и Московской области остаются 80 пострадавших, в том числе шестеро детей.В понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших возросло до 139.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.Читайте также на РИА Новости Крым:Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детейБизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в терактеИз больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, михаил мурашко, "крокус сити холл", больница, теракт, минздрав рф, скорая помощь
В больнице умер пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" мужчина
Увеличилось число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" – в реанимации умер мужчина
13:57 27.03.2024 (обновлено: 14:07 27.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 140 человек. В больнице скончался еще один мужчина. Об этом в среду журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался. Врачи сделали все возможное", – сказал Мурашко.
На данный момент в стационарах федеральных медицинских центров, больницах Москвы и Московской области остаются 80 пострадавших, в том числе шестеро детей.
В понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил
, что число погибших возросло до 139.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек
, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться
на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Российский лидер также заверил
, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
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