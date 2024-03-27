https://crimea.ria.ru/20240327/v-bolnitse-umer-postradavshiy-pri-terakte-v-krokus-siti-kholle-muzhchina-1136073582.html

В больнице умер пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" мужчина

В больнице умер пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" мужчина - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В больнице умер пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" мужчина

Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 140 человек. В больнице скончался еще один мужчина. Об этом в среду журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T13:57

2024-03-27T13:57

2024-03-27T14:07

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михаил мурашко

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 140 человек. В больнице скончался еще один мужчина. Об этом в среду журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.На данный момент в стационарах федеральных медицинских центров, больницах Москвы и Московской области остаются 80 пострадавших, в том числе шестеро детей.В понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших возросло до 139.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.Читайте также на РИА Новости Крым:Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детейБизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в терактеИз больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, михаил мурашко, "крокус сити холл", больница, теракт, минздрав рф, скорая помощь