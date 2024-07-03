https://crimea.ria.ru/20240703/glavnye-novosti-kryma-3-iyulya-1138582728.html

Главные новости Крыма: 3 июля

Главные новости Крыма: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Главные новости Крыма: 3 июля

В Москве и Севастополе выписали еще пятерых раненных при ракетной атаке в Севастополе. В столице Крыма жара – перекрыт абсолютный максимум температур с 1938... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T22:34

2024-07-03T22:34

2024-07-03T23:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Москве и Севастополе выписали еще пятерых раненных при ракетной атаке в Севастополе. В столице Крыма жара – перекрыт абсолютный максимум температур с 1938 года. Операторов связи в республике оштрафовали на 1,2 миллиона за звонки мошенников, а ФАС вынесла им предупреждения из-за дополнительных оплат. В Симферополе район Старого города будет канализован до конца 2025 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУЕще пятерых раненных при ракетной атаке ВСУ на Севастополь 23 июня выписали из больниц в Москве и Севастополе, в том числе троих детей. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев."На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 12 пациентов", – написал он в своем Telegram-канале.Четверо пациентов выписали из клиник Москвы, добавил Развожаев. В тяжелом состоянии пациентов больше нет, 15 человек остаются в московских больницах, по оценкам врачей, в состоянии средней тяжести. У трех пациентов – легкая степень.Абсолютный максимум температур в СимферополеВ Симферополе впервые за 86 лет 2 июля столбики термометров поднялись до отметки 35,3 градуса. Перекрыт абсолютный максимум температур с 1938 года, рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая."2 июля максимальная температура воздуха в Симферополе составила 35,3 градуса, что на 0,8 градуса выше, чем в 1938 году. Перекрыт абсолютный максимум", – сказала Любецкая.При этом она также отметила, что в ближайшие несколько дней в Крыму не ожидается 40-градусной жары, как это прогнозируется на Кубани. Более того, сейчас погода на полуострове не является аномально жаркой, поскольку такой считается погода, когда среднесуточная температура на 7 градусов выше нормы, пока этого нет.В Крыму оштрафовали операторов связиЗа последние полтора года в Крыму суды оштрафовали операторов сотовой связи на 1,2 миллиона рублей, так они были наказаны за пропуски звонков от мошенников. Всего за этот период суды вынесли пять решений по соответствующим административным делам. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе прокуратуры республики."За 2023 год и истекший период текущего года органы прокуратуры республики в отношении операторов связи возбудили шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.13.2.1 КоАП РФ*. Пять из них рассмотрены судами. Назначены административные наказания в виде административных штрафов на общую сумму 1,2 миллиона рублей, из которых оплачено 950 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в КрымуМобильные операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" должны отменить взимание с абонентов дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя. Соответствующее предупреждение объявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Там отметили, что такие действия операторов ущемляют интересы абонентов. При этом с 1 января 2024 года для операторов связи "созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания допплаты на уровне домашнего региона", указали в пресс-службе.Старый город в Симферополе будет с канализацией24 улицы и переулка симферопольского микрорайона Старый город будут охвачены централизованной канализацией к концу 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев."Мы уже приступили к строительству системы водоотведения на 24 улицах и переулках микрорайона Старый город. Готовность составляет сейчас пять процентов. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года", – рассказал Афанасьев.Основное назначение данного линейного объекта – это обеспечение улиц централизованной системой канализации с отводом сточных вод, уточнил он. По информации руководителя, сейчас выполняется монтаж трубопроводов, идет разработка грунта.

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https://crimea.ria.ru/20240703/v-noch-na-chetverg-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1138562115.html

https://crimea.ria.ru/20240703/moshenniki-v-krymu-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1138546645.html

https://crimea.ria.ru/20240703/ranshe-sroka-yagodki-sozreli-v-krymu-pristupili-k-sboru-maliny-i-ezheviki-1138575344.html

https://crimea.ria.ru/20240703/krymskiy-vagner-i-yaytsa-s-yodom-chto-novogo-predlagaet-nauka-poluostrova-1138573665.html

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