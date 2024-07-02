https://crimea.ria.ru/20240702/opyat-35-pogoda-v-krymu-vo-vtornik--1138421168.html
Опять +35: погода в Крыму во вторник
Опять +35: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Опять +35: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. В западных, центральных и... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T00:01
2024-07-02T00:01
2024-07-02T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +32...+34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +25, днем от +30 до +35 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240701/kak-perezhit-zharu-bez-vreda-dlya-zdorovya-pyat-pravil-1138474888.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Опять +35: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +35 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный , восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +31…+35, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +32...+34.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +25, днем от +30 до +35 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.