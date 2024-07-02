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Опять +35: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Опять +35: погода в Крыму во вторник
Опять +35: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Опять +35: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. В западных, центральных и... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T00:01
2024-07-02T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +32...+34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +25, днем от +30 до +35 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240701/kak-perezhit-zharu-bez-vreda-dlya-zdorovya-pyat-pravil-1138474888.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Опять +35: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +35 градусов

00:01 02.07.2024
 
© РИА Новости . Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМужчина моет руки в фонтанах в парке искусств "Музеон"
Мужчина моет руки в фонтанах в парке искусств Музеон - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Ramil Sitdikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный , восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +31…+35, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +32...+34.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +25, днем от +30 до +35 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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00:01Опять +35: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 июля
22:52Главное за день: 1 июля
22:30Главные новости Крыма: 1 июля
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