https://crimea.ria.ru/20240702/opyat-35-pogoda-v-krymu-vo-vtornik--1138421168.html

Опять +35: погода в Крыму во вторник

Опять +35: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Опять +35: погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. В западных, центральных и... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T00:01

2024-07-02T00:01

2024-07-02T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +32...+34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +25, днем от +30 до +35 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240701/kak-perezhit-zharu-bez-vreda-dlya-zdorovya-pyat-pravil-1138474888.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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