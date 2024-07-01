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Четыре воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя

Четыре воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Четыре воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя

Четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией Севастополя и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье и Балаклавском районе, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T19:27

2024-07-01T19:27

2024-07-01T19:33

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией Севастополя и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье и Балаклавском районе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры сейчас уточняется, сказал Развожаев.️ И напомнил, что об опасных находках необходимо сразу сообщить по номеру 112 – спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Ситуация на контроле экстренных служб, подчеркнул губернатор.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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