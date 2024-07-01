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Четыре воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя
Четыре воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Четыре воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя
Четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией Севастополя и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье и Балаклавском районе, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T19:27
2024-07-01T19:27
2024-07-01T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Четыре воздушные цели уничтожены в небе над акваторией Севастополя и в районе Балаклавы, осколки упали на побережье и Балаклавском районе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры сейчас уточняется, сказал Развожаев.️ И напомнил, что об опасных находках необходимо сразу сообщить по номеру 112 – спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Ситуация на контроле экстренных служб, подчеркнул губернатор.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Четыре воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя
Четыре воздушные цели уничтожены над акваторией Севастополя
19:27 01.07.2024 (обновлено: 19:33 01.07.2024)