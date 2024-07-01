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Сигнал ракетной опасности звучит в Новороссийске
Сигнал ракетной опасности звучит в Новороссийске - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Сигнал ракетной опасности звучит в Новороссийске
Сигнал ракетной опасности звучит в Новороссийске, жителей и гостей города призывают укрыться в помещениях. Об этом сообщил глава администрации города Андрей... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T19:43
2024-07-01T19:43
2024-07-01T19:43
новороссийск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Сигнал ракетной опасности звучит в Новороссийске, жителей и гостей города призывают укрыться в помещениях. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Кравченко.Находящихся в домах горожан просят не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете или кладовой.Людей, находящихся на улице, власти призывают укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.Мэр также просит граждан сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями, не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в системе оповещения города теперь появится новый видео- и звуковой сигнал "Баллистика!", означающий угрозу удара баллистическими ракетами.При поступлении информации от военных сигнал будет транслироваться по всем каналам связи. По словам градоначальника, сигнал "Баллистика!" будет звучать особым образом, он означает, что за 1-2 минуты нужно укрыться в безопасном месте укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков.
https://crimea.ria.ru/20240701/chetyre-vozdushnye-tseli-sbity-nad-akvatoriey-sevastopolya-1138512311.html
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новороссийск
Сигнал ракетной опасности звучит в Новороссийске
В Новороссийске звучит сигнал "Ракетная опасность" – мэр
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Сигнал ракетной опасности звучит в Новороссийске, жителей и гостей города призывают укрыться в помещениях. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Кравченко.
"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность", – написал он в своем Telegram-канале.
Находящихся в домах горожан просят не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете или кладовой.
Людей, находящихся на улице, власти призывают укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.
Мэр также просит граждан сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями, не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил
, что в системе оповещения города теперь появится новый видео- и звуковой сигнал "Баллистика!", означающий угрозу удара баллистическими ракетами.
При поступлении информации от военных сигнал будет транслироваться по всем каналам связи. По словам градоначальника, сигнал "Баллистика!" будет звучать особым образом, он означает, что за 1-2 минуты нужно укрыться в безопасном месте укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков.