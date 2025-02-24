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Переговоры Путина и Трампа: когда могут произойти и чего от них ждать

Переговоры Путина и Трампа: когда могут произойти и чего от них ждать - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Переговоры Путина и Трампа: когда могут произойти и чего от них ждать

Чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась, нужно преодолеть много существенных препятствий, в том числе нежелание... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T14:12

2025-02-24T14:12

2025-02-24T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась, нужно преодолеть много существенных препятствий, в том числе нежелание определенной части Запада мириться с поражением на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Одно из них состоит в нежелании определенной части Запада мириться с поражением на украинском треке, а также с "нежеланием американской стороны признавать существующие территориальные реалии и обеспечивать стратегическую безопасность России", пояснил Шатилов."США во многом ориентированы на заключение ситуативных договоренностей, которые позволят прекратить огонь, но это будет своего рода "Минск-3". Требуются надежные и конкретные гарантии. И это тоже является одним из главных препятствий для выхода на четкие договоренности", - отметил аналитик.Кроме того, киевский режим проявляет неуступчивость и пока не желает признавать печальные для себя реалии.В нынешней ситуации российское руководство, по мнению политолога, выбрало верную тактику: настаивать на учете национальных интересов России и реалий на земле, но при этом не прекращать боевые действия до достижения конкретных договоренностей.Что касается Трампа и его команды, то их стратегия – попытаться взять Россию "нахрапом" и заставить ее поверить в те заверения о обещания, которые звучат из уст представителей американской администрации, но пока никак не подкрепляются конкретными делами, отмети Шатилов.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Оба президента также выразили желание провести очную встречу. При этом Владимир Путин отметил, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы по итогу выйти на приемлемые для обеих сторон решения по ряду вопросов, в том числе украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД рассказали подробности подготовки встречи Путина и ТрампаВ Европе и США звучат все более здравые голоса по теме Украины – ЛавровОт злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США

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владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, сша, россия, мнения, александр шатилов, политика