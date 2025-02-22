В МИД рассказали подробности подготовки встречи Путина и Трампа
Рябков: подготовка к встрече Путина и Трампа находится на начальной стадии
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Кым. Подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет, но для этого потребуется интенсивная работа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы — те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", — сказал он.
При этом Рябков отметил, что пока подготовка к саммиту находится в начальной стадии.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Зеленский накануне российско-американских переговоров заявил, что Украина не будет в них участвовать и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там.
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