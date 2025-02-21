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В Европе и США звучат все более здравые голоса по теме Украины – Лавров

В Европе и США звучат все более здравые голоса по теме Украины – Лавров - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Европе и США звучат все более здравые голоса по теме Украины – Лавров

Из Вашингтона и европейских стран звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T17:53

2025-02-21T17:53

2025-02-21T17:53

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Из Вашингтона и европейских стран звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что далеко не все страны занимают "оголтелую позицию" и хотят подчинять всю работу НАТО и ЕС "хотелкам Зеленского".Лавров добавил, что мировое большинство приветствовало переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде."Все понимают, что это не конец эпохи противостояния России и Запада, но то, что начало разговора само по себе является возвращением к нормальности, это признают и приветствуют абсолютно все", - сказал глава российского дипведомства.По словам Лаврова, то, "как реагировали на встречу в Эр-Рияде те самые трагикомические персонажи, возглавляющие брюссельскую бюрократию и НАТО, весьма и весьма показательно".Глава МИД РФ добавил, что вопросы, прорабатываемые к возможной встрече президентов России и США, являются конфиденциальной информацией.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Зеленский накануне российско-американских переговоров заявил, что Украина не будет в них участвовать и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом"Отдался не тем": зачем Зеленский хамит ТрампуТрамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), переговоры, россия, нато, европейский союз (ес), европа, сша, новости, политика, внешняя политика