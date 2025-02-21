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От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США
От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США - РИА Новости Крым, 21.02.2025
От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США
Оказываясь в непростой для себя ситуации киевский режим из злости, обиды и беспомощности способен усилить террористические атаки на российские регионы и в... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T16:56
2025-02-21T16:56
радио "спутник в крыму"
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
владимир киреев
мнения
владимир зеленский
крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Оказываясь в непростой для себя ситуации киевский режим из злости, обиды и беспомощности способен усилить террористические атаки на российские регионы и в частности на Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Эксперт отмечает активизацию беспилотных атак, ракетных ударов и диверсий, которая может быть связана с тем, что у США и России "дела идут не плохо, а Киеву это не нравится"."Чисто технически возможен массированный удар", - считает эксперт.Он не исключает, что глава киевского режима способен на преступления из обиды и злости, при этом подчеркивает, что для однозначных прогнозов информации недостаточно, а действия Киева не всегда отличаются логикой.Накануне над полуостровом был сбит украинский дрон. Также 27 беспилотников были сбиты над Азовским морем и Краснодарским краем, еще один – над Белгородской областью. Позже в этот же день силы российской противовоздушной обороны сбили над Крымом еще два украинских беспилотника.Как неоднократно заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, безопасность региона и его жителей полностью обеспечена. По его словам, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и СШАВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанциюСерию диверсий предотвратили в шести регионах России
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, владимир киреев, мнения, владимир зеленский, крым, россия
От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США

Киев может усилить атаки на Российские регионы из злости и обиды - мнение

16:56 21.02.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ запускают беспилотники
Боевики ВСУ запускают беспилотники
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Оказываясь в непростой для себя ситуации киевский режим из злости, обиды и беспомощности способен усилить террористические атаки на российские регионы и в частности на Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
"Это уже такая плохая традиция - все последние годы, как только формировалась какая-то неудобная ситуация для Киева, он активизировал свою деятельность в направлении ударов по российским регионам, по мирному населению", - констатирует Киреев.
Эксперт отмечает активизацию беспилотных атак, ракетных ударов и диверсий, которая может быть связана с тем, что у США и России "дела идут не плохо, а Киеву это не нравится".
"Чисто технически возможен массированный удар", - считает эксперт.
Он не исключает, что глава киевского режима способен на преступления из обиды и злости, при этом подчеркивает, что для однозначных прогнозов информации недостаточно, а действия Киева не всегда отличаются логикой.
Накануне над полуостровом был сбит украинский дрон. Также 27 беспилотников были сбиты над Азовским морем и Краснодарским краем, еще один – над Белгородской областью. Позже в этот же день силы российской противовоздушной обороны сбили над Крымом еще два украинских беспилотника.
Как неоднократно заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, безопасность региона и его жителей полностью обеспечена. По его словам, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника.
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Радио "Спутник в Крыму"Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВладимир КиреевМненияВладимир ЗеленскийКрымРоссия
 
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