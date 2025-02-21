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От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США

От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США - РИА Новости Крым, 21.02.2025

От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США

Оказываясь в непростой для себя ситуации киевский режим из злости, обиды и беспомощности способен усилить террористические атаки на российские регионы и в... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T16:56

2025-02-21T16:56

2025-02-21T16:56

радио "спутник в крыму"

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

владимир киреев

мнения

владимир зеленский

крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Оказываясь в непростой для себя ситуации киевский режим из злости, обиды и беспомощности способен усилить террористические атаки на российские регионы и в частности на Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Эксперт отмечает активизацию беспилотных атак, ракетных ударов и диверсий, которая может быть связана с тем, что у США и России "дела идут не плохо, а Киеву это не нравится"."Чисто технически возможен массированный удар", - считает эксперт.Он не исключает, что глава киевского режима способен на преступления из обиды и злости, при этом подчеркивает, что для однозначных прогнозов информации недостаточно, а действия Киева не всегда отличаются логикой.Накануне над полуостровом был сбит украинский дрон. Также 27 беспилотников были сбиты над Азовским морем и Краснодарским краем, еще один – над Белгородской областью. Позже в этот же день силы российской противовоздушной обороны сбили над Крымом еще два украинских беспилотника.Как неоднократно заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, безопасность региона и его жителей полностью обеспечена. По его словам, сухопутных угроз нет, а системы ПВО эффективно справляются с атаками со стороны противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и СШАВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанциюСерию диверсий предотвратили в шести регионах России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, владимир киреев, мнения, владимир зеленский, крым, россия