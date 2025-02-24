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Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков
Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков
За минувшие сутки в Курской области армия России уничтожила 255 боевиков, танки, бронетранспортеры, радиолокационные станции и другую технику ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T13:52
2025-02-24T13:52
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Курской области армия России уничтожила 255 боевиков, танки, бронетранспортеры, радиолокационные станции и другую технику ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" поразили противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 63105 военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, а также другую технику.Как сообщал президент РФ Владимир Путин, российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской областиНад Крымом сбили украинский беспилотникНанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, министерство обороны рф
Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков

В Курской области армия России уничтожила за сутки 255 боевиков и полевую технику ВСУ

13:52 24.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Курской области армия России уничтожила 255 боевиков, танки, бронетранспортеры, радиолокационные станции и другую технику ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники", – сообщили в оборонном ведомстве.
Подразделениями группировки войск "Север" поразили противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 63105 военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, а также другую технику.
Как сообщал президент РФ Владимир Путин, российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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