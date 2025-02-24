https://crimea.ria.ru/20250224/protivnika-tesnyat-s-kurskoy-zemli--za-sutki-vsu-poteryali-255-boevikov-1144432225.html

Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков

Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков

За минувшие сутки в Курской области армия России уничтожила 255 боевиков, танки, бронетранспортеры, радиолокационные станции и другую технику ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T13:52

2025-02-24T13:52

2025-02-24T13:52

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

потери всу

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Курской области армия России уничтожила 255 боевиков, танки, бронетранспортеры, радиолокационные станции и другую технику ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" поразили противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 63105 военнослужащих, 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2017 боевых бронированных машин, 2167 автомобилей, 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, а также другую технику.Как сообщал президент РФ Владимир Путин, российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и наступают по всей линии боевого соприкосновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской областиНад Крымом сбили украинский беспилотникНанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, министерство обороны рф