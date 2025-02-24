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Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске
Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске
В порту Новороссийска из-за обледенения и потери остойчивости затонуло маломерное научно-исследовательское судно. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска из-за обледенения и потери остойчивости затонуло маломерное научно-исследовательское судно. Об этом сообщает оперштаб Кубани.По информации оперштаба, затонувшее судно оградят бонами, чтобы предотвратить возможное загрязнение нефтепродуктами. На данный момент никаких загрязнений акватории не наблюдается. Пострадавших в результате происшествия нет.Как сообщалось, 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Сотрудники МЧС и волонтеры до сих пор ведут ликвидацию разлива нефтепродуктов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, краснодарский край, новости, происшествия, новороссийск
Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске

В Новороссийске из-за обледенения затонуло научно-исследовательское судно "Ашамба"

15:09 24.02.2025 (обновлено: 15:46 24.02.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Новороссийск
Город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска из-за обледенения и потери остойчивости затонуло маломерное научно-исследовательское судно. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"По информации морского порта Новороссийска, в минувшие выходные в акватории яхт-клуба затонуло маломерное научно-исследовательское судно "Ашамба", принадлежащее институту океанологии им. Ширшова. По предварительной информации, причиной стало обледенение и потеря остойчивости судна", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, затонувшее судно оградят бонами, чтобы предотвратить возможное загрязнение нефтепродуктами. На данный момент никаких загрязнений акватории не наблюдается. Пострадавших в результате происшествия нет.

"Собственник судна в ближайшее время установит боны для предотвращения возможного загрязнения (на борту есть дизтопливо). Также он ведет подготовительную работу для последующего подъема судна", - проинформировали в оперштабе.

Как сообщалось, 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Сотрудники МЧС и волонтеры до сих пор ведут ликвидацию разлива нефтепродуктов.
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РоссияКраснодарский крайНовостиПроисшествияНовороссийск
 
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