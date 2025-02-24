https://crimea.ria.ru/20250224/malomernoe-sudno-zatonulo-iz-za-obledeneniya-v-novorossiyske-1144434225.html

Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске

Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске

В порту Новороссийска из-за обледенения и потери остойчивости затонуло маломерное научно-исследовательское судно. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T15:09

2025-02-24T15:09

2025-02-24T15:46

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новости

происшествия

новороссийск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска из-за обледенения и потери остойчивости затонуло маломерное научно-исследовательское судно. Об этом сообщает оперштаб Кубани.По информации оперштаба, затонувшее судно оградят бонами, чтобы предотвратить возможное загрязнение нефтепродуктами. На данный момент никаких загрязнений акватории не наблюдается. Пострадавших в результате происшествия нет.Как сообщалось, 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Сотрудники МЧС и волонтеры до сих пор ведут ликвидацию разлива нефтепродуктов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, новости, происшествия, новороссийск