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Это какой-то позор: Рада провалила заявление в поддержку Зеленского - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Это какой-то позор: Рада провалила заявление в поддержку Зеленского
Это какой-то позор: Рада провалила заявление в поддержку Зеленского - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Это какой-то позор: Рада провалила заявление в поддержку Зеленского
В Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине", в котором говорилось, что Владимир Зеленский "должен выполнять свои... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T15:16
2025-02-24T15:18
владимир зеленский
новости
украина
политика
выборы
верховная рада украины
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине", в котором говорилось, что Владимир Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.Как сообщил нардеп, в проекте заявления парламент Украины "акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения".В документе подчеркивается, что Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, должен выполнять полномочия главы государства "до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 конституции Украины".Как сообщает Железняк, за данный документ проголосовали только 218 народных избранников при необходимых 226.Депутат ВРУ Алексей Гончаренко* сообщил, что на сегодняшней сессии парламента присутствуют "еврокомиссары и представители многих европейских стран".Ранее Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что украинцы якобы "не хотят выборов". Тем, кто не согласен с отменой выборов в стране, глава киевского режима предложил "выбрать другое гражданство".Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева высказала мнение, что в ответ на это предложение украинцы могли бы сменить гражданство вместе с территориями проживания, как это в свое время сделали Крым, Донбасс и Новороссия. По словам эксперта, Зеленский не проводит выборы, так как боится очевидного проигрыша.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет хуже: Небензя сделал жесткое предупреждение ЕС из-за ЗеленскогоКличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний расколСША заявили о необходимости выборов на Украине
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владимир зеленский, новости, украина, политика, выборы, верховная рада украины, общество
Это какой-то позор: Рада провалила заявление в поддержку Зеленского

Рада провалила заявление в поддержку "полномочий" Зеленского в присутствии комиссаров ЕС

15:16 24.02.2025 (обновлено: 15:18 24.02.2025)
 
© AP Photo Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, во вторник, 21 января 2025 года. (AP Photo/Markus Schreiber)
Владимир Зеленский выступает на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, во вторник, 21 января 2025 года. (AP Photo/Markus Schreiber) - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo Markus Schreiber
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Верховной раде провалилось голосование за заявление "в поддержку демократии на Украине", в котором говорилось, что Владимир Зеленский "должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Как сообщил нардеп, в проекте заявления парламент Украины "акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения".
В документе подчеркивается, что Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, должен выполнять полномочия главы государства "до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 конституции Украины".
Как сообщает Железняк, за данный документ проголосовали только 218 народных избранников при необходимых 226.
Депутат ВРУ Алексей Гончаренко* сообщил, что на сегодняшней сессии парламента присутствуют "еврокомиссары и представители многих европейских стран".
Ранее Зеленский в ходе Мюнхенской конференции заявил, что украинцы якобы "не хотят выборов". Тем, кто не согласен с отменой выборов в стране, глава киевского режима предложил "выбрать другое гражданство".
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева высказала мнение, что в ответ на это предложение украинцы могли бы сменить гражданство вместе с территориями проживания, как это в свое время сделали Крым, Донбасс и Новороссия. По словам эксперта, Зеленский не проводит выборы, так как боится очевидного проигрыша.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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