https://crimea.ria.ru/20250224/vzryvy-gremyat-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-1144435520.html

Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма

Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма

В Джанкойском районе Крыма в понедельник утилизируют боеприпасы. Об этом сообщила глава районной администрации Инна Федоренко. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T16:00

2025-02-24T16:00

2025-02-24T16:00

новости крыма

джанкойский район

инна федоренко

безопасность республики крым и севастополя

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136081070_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4b0e1e13e5b93e9767681f52b3fed2b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма в понедельник утилизируют боеприпасы. Об этом сообщила глава районной администрации Инна Федоренко.Глава администрации обратилась к жителям региона с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации на официальных источниках.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных минЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, джанкойский район, инна федоренко, безопасность республики крым и севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму