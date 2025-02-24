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Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма
Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма
В Джанкойском районе Крыма в понедельник утилизируют боеприпасы. Об этом сообщила глава районной администрации Инна Федоренко. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T16:00
2025-02-24T16:00
2025-02-24T16:00
новости крыма
джанкойский район
инна федоренко
безопасность республики крым и севастополя
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма в понедельник утилизируют боеприпасы. Об этом сообщила глава районной администрации Инна Федоренко.Глава администрации обратилась к жителям региона с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации на официальных источниках.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных минЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу
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2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, джанкойский район, инна федоренко, безопасность республики крым и севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма
В Джанкойском районе Крыма утилизируют боеприпасы