https://crimea.ria.ru/20250224/strelba-proizoshla-v-tomskom-politekhe-1144435653.html

Стрельба произошла в Томском политехе

Стрельба произошла в Томском политехе - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Стрельба произошла в Томском политехе

В Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД России по Томской области. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T15:51

2025-02-24T15:51

2025-02-24T15:51

томская область

новости

происшествия

стрельба

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД России по Томской области.Правоохранители уточнили, что пострадавших нет. Участники инцидента установлены. По предварительным данным, они произвели выстрелы по окнам из пневматического оружия.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результату будет принято решение в соответствии с законодательством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

томская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томская область, новости, происшествия, стрельба, оружие