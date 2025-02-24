https://crimea.ria.ru/20250224/strelba-proizoshla-v-tomskom-politekhe-1144435653.html
Стрельба произошла в Томском политехе
Стрельба произошла в Томском политехе - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Стрельба произошла в Томском политехе
В Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД России по Томской области. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T15:51
2025-02-24T15:51
2025-02-24T15:51
томская область
новости
происшествия
стрельба
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_249e574296b28957465761cc78f8ff55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД России по Томской области.Правоохранители уточнили, что пострадавших нет. Участники инцидента установлены. По предварительным данным, они произвели выстрелы по окнам из пневматического оружия.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результату будет принято решение в соответствии с законодательством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
томская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_93:0:796:527_1920x0_80_0_0_5718cdb4b8375da531bf4ed14707cabe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томская область, новости, происшествия, стрельба, оружие
Стрельба произошла в Томском политехе
Неизвестные стреляли по окнам политехнического техникума в Томске – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД России по Томской области.
"Сегодня около 15 часов 20 минут в дежурную часть ОМВД России поступило сообщение, что около здания Томского Политехнического техникума по улице Смирнова слышны звуки, похожие на выстрелы", – написали в МВД.
Правоохранители уточнили, что пострадавших нет. Участники инцидента установлены. По предварительным данным, они произвели выстрелы по окнам из пневматического оружия.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результату будет принято решение в соответствии с законодательством.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.