Рейтинг@Mail.ru
Стрельба произошла в Томском политехе - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/strelba-proizoshla-v-tomskom-politekhe-1144435653.html
Стрельба произошла в Томском политехе
Стрельба произошла в Томском политехе - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Стрельба произошла в Томском политехе
В Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД России по Томской области. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T15:51
2025-02-24T15:51
томская область
новости
происшествия
стрельба
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_249e574296b28957465761cc78f8ff55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД России по Томской области.Правоохранители уточнили, что пострадавших нет. Участники инцидента установлены. По предварительным данным, они произвели выстрелы по окнам из пневматического оружия.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результату будет принято решение в соответствии с законодательством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
томская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_93:0:796:527_1920x0_80_0_0_5718cdb4b8375da531bf4ed14707cabe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
томская область, новости, происшествия, стрельба, оружие
Стрельба произошла в Томском политехе

Неизвестные стреляли по окнам политехнического техникума в Томске – МВД

15:51 24.02.2025
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Томске неизвестные с улицы открыли огонь из пневматического оружия по окнам политехнического техникума. Об этом сообщили в УМВД России по Томской области.

"Сегодня около 15 часов 20 минут в дежурную часть ОМВД России поступило сообщение, что около здания Томского Политехнического техникума по улице Смирнова слышны звуки, похожие на выстрелы", – написали в МВД.

Правоохранители уточнили, что пострадавших нет. Участники инцидента установлены. По предварительным данным, они произвели выстрелы по окнам из пневматического оружия.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результату будет принято решение в соответствии с законодательством.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Томская областьНовостиПроисшествияСтрельбаОружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Пять сел обесточены под Севастополем
16:00Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма
15:51Стрельба произошла в Томском политехе
15:43В Сочи на туристов сошла снежная лавина
15:28Как нефтяная отрасль России будет обходить новый пакет санкций ЕС
15:16Это какой-то позор: Рада провалила заявление в поддержку Зеленского
15:09Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске
14:58Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕС
14:47В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей
14:41Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину
14:34Росавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФ
14:19Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова
14:12Переговоры Путина и Трампа: когда могут произойти и чего от них ждать
13:52Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков
13:41Дело о гибели семьи на пожаре в Севастополе - Бастрыкин требует доклад
13:26Российские бойцы продвинулись на фронтах спецоперации
13:15Когда прекратятся боевые действия на Украине
13:06Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"
12:59Под Симферополем иномарка сбила ребенка на "зебре"
12:51Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России – что туда входит
Лента новостейМолния