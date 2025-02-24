https://crimea.ria.ru/20250224/pyat-sel-obestocheny-pod-sevastopolem-1144435924.html

Пять сел обесточены под Севастополем

Пять сел обесточены под Севастополем - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Пять сел обесточены под Севастополем

Авария на сетях обесточила пять населенных пунктов под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T16:07

2025-02-24T16:07

2025-02-24T16:07

севастополь

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электричество

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Авария на сетях обесточила пять населенных пунктов под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".В этой связи без света остаются потребители в селах Тыловое, Орлиное, Подгорное, Родниковое, Павловка. Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения. Время восстановления энергоподачи в компании не уточнили.Южнобережные поселки Кореиз и Гаспра в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщила ранее пресс-служба предприятия "Крымэнерго". До этого частично осталась без электроснабжения Керчь. Кроме того, утром сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма из-за ремонта без света находятся жители 13 сел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератораВ Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует МинобороныЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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