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Пять сел обесточены под Севастополем - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Пять сел обесточены под Севастополем
Пять сел обесточены под Севастополем - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Пять сел обесточены под Севастополем
Авария на сетях обесточила пять населенных пунктов под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T16:07
2025-02-24T16:07
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электросети
электричество
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Авария на сетях обесточила пять населенных пунктов под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".В этой связи без света остаются потребители в селах Тыловое, Орлиное, Подгорное, Родниковое, Павловка. Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения. Время восстановления энергоподачи в компании не уточнили.Южнобережные поселки Кореиз и Гаспра в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщила ранее пресс-служба предприятия "Крымэнерго". До этого частично осталась без электроснабжения Керчь. Кроме того, утром сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма из-за ремонта без света находятся жители 13 сел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Электроснабжение Севастополя: в город доставили два дизель-генератораВ Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует МинобороныЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, севастопольэнерго, новости, электроэнергия, электросети, электричество, отключение электроэнергии
Пять сел обесточены под Севастополем

Под Севастополем обесточены пять населенных пунктов

16:07 24.02.2025
 
© КрымэнергоинформЭлектроподстанция
Электроподстанция
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Авария на сетях обесточила пять населенных пунктов под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
"Произошло технологическое нарушение в электрических сетях", – объяснили в пресс-службе компании.
В этой связи без света остаются потребители в селах Тыловое, Орлиное, Подгорное, Родниковое, Павловка. Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения. Время восстановления энергоподачи в компании не уточнили.
Южнобережные поселки Кореиз и Гаспра в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщила ранее пресс-служба предприятия "Крымэнерго". До этого частично осталась без электроснабжения Керчь. Кроме того, утром сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма из-за ремонта без света находятся жители 13 сел.
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СевастопольСевастопольэнергоНовостиЭлектроэнергияЭлектросетиЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
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Заголовок открываемого материала
16:07Пять сел обесточены под Севастополем
16:00Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма
15:51Стрельба произошла в Томском политехе
15:43В Сочи на туристов сошла снежная лавина
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15:16Это какой-то позор: Рада провалила заявление в поддержку Зеленского
15:09Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске
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14:47В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей
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