https://crimea.ria.ru/20250224/zhiteley-kurskoy-oblasti-evakuiruyut-iz-sum-cherez-belorussiyu-moskalkova-1144432646.html

Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова

Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова

Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Белоруссию. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T14:19

2025-02-24T14:19

2025-02-24T14:43

татьяна москалькова

курская область

украина

белоруссия

новости

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Белоруссию. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она сообщила, что уже есть такая договоренность с украинской стороной.В конце ноября прошлого года в результате переговорного процесса в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.По данным Москальковой, больше тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиковПутин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской областиВ Курской области ВСУ атаковали автомобиль – погиб мирный житель

курская область

украина

белоруссия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, курская область, украина, белоруссия, новости, эвакуация