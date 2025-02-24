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Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова
Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова
Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Белоруссию. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T14:19
2025-02-24T14:43
татьяна москалькова
курская область
украина
белоруссия
новости
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Белоруссию. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она сообщила, что уже есть такая договоренность с украинской стороной.В конце ноября прошлого года в результате переговорного процесса в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.По данным Москальковой, больше тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиковПутин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской областиВ Курской области ВСУ атаковали автомобиль – погиб мирный житель
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татьяна москалькова, курская область, украина, белоруссия, новости, эвакуация
Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова

Курян эвакуируют в Россию из Сумской области через Белоруссию – Москалькова

14:19 24.02.2025 (обновлено: 14:43 24.02.2025)
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Госдумы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Белоруссию. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она сообщила, что уже есть такая договоренность с украинской стороной.

"Есть лица (жители Курской области - ред.), которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию", - сказала Москалькова на заседании в Госдуме РФ.

В конце ноября прошлого года в результате переговорного процесса в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион. Среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.
По данным Москальковой, больше тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ.
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Татьяна МоскальковаКурская областьУкраинаБелоруссияНовостиЭвакуация
 
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