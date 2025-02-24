Рейтинг@Mail.ru
В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/v-mobilnom-prilozhenii-rnkb-poyavilas-novaya-funktsiya-dlya-roditeley-i-detey-1144433056.html
В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей
В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей
У владельцев "детских" карт РНКБ Банка (ПАО) и их родителей появились новые возможности использования мобильного приложения банка, сообщает кредитное... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T14:47
2025-02-24T14:47
рнкб (пао)
банк
финансы
дети
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144433401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8534f73e9e895023f8430bee6db3457.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. У владельцев "детских" карт РНКБ Банка (ПАО) и их родителей появились новые возможности использования мобильного приложения банка, сообщает кредитное учреждение.Теперь родитель в рамках Детского раздела в приложении может давать поручения и задания ребенку и награждать за их выполнение. Когда задача будет выполнена, установленная родителем денежная сумма будет начислена на "детский" накопительный счет. Обновление актуально для клиентов, чьи смартфоны работают на операционной системе Android.Для выдачи поручения ребенку в мобильном приложении (версия должна быть не ниже 1.95.0) родителю нужно зайти в карту ребенка и в блоке "Задания ребенку" нажать кнопку "Перейти к задачам".Родитель открывает "копилку" для ребенка, после чего ребенок в своем приложении может установить цель накопления и добавить картинку своей мечты. Когда на депозите накопится достаточное количество средств, родитель может купить ребенку желанную вещь или ребенок сможет оплатить ее самостоятельно, рассчитавшись своей детской картой. Также есть возможность отредактировать цель и продолжить копить дальше."При использовании специальных банковских продуктов и услуг, предназначенных для детей, наши юные клиенты учатся основам финансовой грамотности, в том числе навыкам сбережений и правилам проведения базовых финансовых операций. В детском разделе приложения ребенок может видеть доступные средства, выписки по снятию и покупкам по карте, пополнять счет мобильного телефона, при наличии вклада следить за его пополнением и прочее. Таким образом происходит обучение финансовой грамотности в игровой форме, и чем раньше ребенок будет получать такие навыки, тем для него лучше", — говорит вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.В 2024 году клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили больше 120 тысяч "детских" карт — это треть от всех выданных с 2019 года карт для пользователей от 6 до 18 лет. Всего за год дети совершили более 17 миллионов платежей такими картами в платежных терминалах на сумму более 1,4 миллиарда рублей — это в 2,5 раз больше по количеству и сумме, чем в 2023 году.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460,erid: F7NfYUJCUneRGydyhg9g
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144433401_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e4f4ce8d2c847718d93cd203aef0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), банк, финансы, дети, новости

В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей

14:47 24.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобильное приложение РНКБ
Мобильное приложение РНКБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. У владельцев "детских" карт РНКБ Банка (ПАО) и их родителей появились новые возможности использования мобильного приложения банка, сообщает кредитное учреждение.
Теперь родитель в рамках Детского раздела в приложении может давать поручения и задания ребенку и награждать за их выполнение. Когда задача будет выполнена, установленная родителем денежная сумма будет начислена на "детский" накопительный счет. Обновление актуально для клиентов, чьи смартфоны работают на операционной системе Android.
Для выдачи поручения ребенку в мобильном приложении (версия должна быть не ниже 1.95.0) родителю нужно зайти в карту ребенка и в блоке "Задания ребенку" нажать кнопку "Перейти к задачам".
Мобильное приложение РНКБ (18+) помогает развивать у детей с раннего возраста навыки сбережений. Родители, которые оформили в приложении "детские" карты своему ребенку, могут открыть специальные "детские копилки". За прошедший год их количество увеличилось на 20% и насчитывает около 13 тысяч счетов на сумму свыше 115 миллионов рублей.
Родитель открывает "копилку" для ребенка, после чего ребенок в своем приложении может установить цель накопления и добавить картинку своей мечты. Когда на депозите накопится достаточное количество средств, родитель может купить ребенку желанную вещь или ребенок сможет оплатить ее самостоятельно, рассчитавшись своей детской картой. Также есть возможность отредактировать цель и продолжить копить дальше.
"При использовании специальных банковских продуктов и услуг, предназначенных для детей, наши юные клиенты учатся основам финансовой грамотности, в том числе навыкам сбережений и правилам проведения базовых финансовых операций. В детском разделе приложения ребенок может видеть доступные средства, выписки по снятию и покупкам по карте, пополнять счет мобильного телефона, при наличии вклада следить за его пополнением и прочее. Таким образом происходит обучение финансовой грамотности в игровой форме, и чем раньше ребенок будет получать такие навыки, тем для него лучше", — говорит вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.
В 2024 году клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили больше 120 тысяч "детских" карт — это треть от всех выданных с 2019 года карт для пользователей от 6 до 18 лет. Всего за год дети совершили более 17 миллионов платежей такими картами в платежных терминалах на сумму более 1,4 миллиарда рублей — это в 2,5 раз больше по количеству и сумме, чем в 2023 году.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460,
erid: F7NfYUJCUneRGydyhg9g
РНКБ (ПАО)БанкФинансыдетиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Пять сел обесточены под Севастополем
16:00Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма
15:51Стрельба произошла в Томском политехе
15:43В Сочи на туристов сошла снежная лавина
15:28Как нефтяная отрасль России будет обходить новый пакет санкций ЕС
15:16Это какой-то позор: Рада провалила заявление в поддержку Зеленского
15:09Маломерное судно затонуло из-за обледенения в Новороссийске
14:58Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕС
14:47В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей
14:41Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину
14:34Росавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФ
14:19Жителей Курской области эвакуируют из Сум через Белоруссию– Москалькова
14:12Переговоры Путина и Трампа: когда могут произойти и чего от них ждать
13:52Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков
13:41Дело о гибели семьи на пожаре в Севастополе - Бастрыкин требует доклад
13:26Российские бойцы продвинулись на фронтах спецоперации
13:15Когда прекратятся боевые действия на Украине
13:06Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"
12:59Под Симферополем иномарка сбила ребенка на "зебре"
12:51Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России – что туда входит
Лента новостейМолния