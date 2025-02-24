https://crimea.ria.ru/20250224/v-mobilnom-prilozhenii-rnkb-poyavilas-novaya-funktsiya-dlya-roditeley-i-detey-1144433056.html

В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей

В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В мобильном приложении РНКБ появилась новая функция для родителей и детей

У владельцев "детских" карт РНКБ Банка (ПАО) и их родителей появились новые возможности использования мобильного приложения банка, сообщает кредитное... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T14:47

2025-02-24T14:47

2025-02-24T14:47

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банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. У владельцев "детских" карт РНКБ Банка (ПАО) и их родителей появились новые возможности использования мобильного приложения банка, сообщает кредитное учреждение.Теперь родитель в рамках Детского раздела в приложении может давать поручения и задания ребенку и награждать за их выполнение. Когда задача будет выполнена, установленная родителем денежная сумма будет начислена на "детский" накопительный счет. Обновление актуально для клиентов, чьи смартфоны работают на операционной системе Android.Для выдачи поручения ребенку в мобильном приложении (версия должна быть не ниже 1.95.0) родителю нужно зайти в карту ребенка и в блоке "Задания ребенку" нажать кнопку "Перейти к задачам".Родитель открывает "копилку" для ребенка, после чего ребенок в своем приложении может установить цель накопления и добавить картинку своей мечты. Когда на депозите накопится достаточное количество средств, родитель может купить ребенку желанную вещь или ребенок сможет оплатить ее самостоятельно, рассчитавшись своей детской картой. Также есть возможность отредактировать цель и продолжить копить дальше."При использовании специальных банковских продуктов и услуг, предназначенных для детей, наши юные клиенты учатся основам финансовой грамотности, в том числе навыкам сбережений и правилам проведения базовых финансовых операций. В детском разделе приложения ребенок может видеть доступные средства, выписки по снятию и покупкам по карте, пополнять счет мобильного телефона, при наличии вклада следить за его пополнением и прочее. Таким образом происходит обучение финансовой грамотности в игровой форме, и чем раньше ребенок будет получать такие навыки, тем для него лучше", — говорит вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.В 2024 году клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили больше 120 тысяч "детских" карт — это треть от всех выданных с 2019 года карт для пользователей от 6 до 18 лет. Всего за год дети совершили более 17 миллионов платежей такими картами в платежных терминалах на сумму более 1,4 миллиарда рублей — это в 2,5 раз больше по количеству и сумме, чем в 2023 году.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460,erid: F7NfYUJCUneRGydyhg9g

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, финансы, дети, новости