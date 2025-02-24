https://crimea.ria.ru/20250224/putin-i-si-tszinpin-obsudili-rossiysko-amerikanskie-peregovory-i-ukrainu-1144433178.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину

Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проинформировал китайского лидера о состоявшихся... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T14:41

2025-02-24T14:41

2025-02-24T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проинформировал китайского лидера о состоявшихся недавно российско-американских контактах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Как отмечается, лидеры двух стран провели "углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая", обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта.Также лидеры подтвердили график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества, торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны.В Кремле отметили, что разговор носил теплый и дружеский характер.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа: когда могут произойти и чего от них ждатьОтношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменитсяРоссия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), внешняя политика, украина, новости