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Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину
Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проинформировал китайского лидера о состоявшихся... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T14:41
2025-02-24T14:43
россия
китай
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
внешняя политика
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проинформировал китайского лидера о состоявшихся недавно российско-американских контактах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Как отмечается, лидеры двух стран провели "углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая", обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта.Также лидеры подтвердили график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества, торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны.В Кремле отметили, что разговор носил теплый и дружеский характер.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа: когда могут произойти и чего от них ждатьОтношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменитсяРоссия и Индия будут сотрудничать в сфере обороны
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россия, китай, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), внешняя политика, украина, новости
Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину

Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах России и США в Эр-Рияде

14:41 24.02.2025 (обновлено: 14:43 24.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проинформировал китайского лидера о состоявшихся недавно российско-американских контактах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, лидеры двух стран провели "углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая", обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта.
Также лидеры подтвердили график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества, торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны.
"Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо", - добавили в Кремле.
В Кремле отметили, что разговор носил теплый и дружеский характер.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
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РоссияКитайВладимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)Внешняя политикаУкраинаНовости
 
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