Рейтинг@Mail.ru
Когда прекратятся боевые действия на Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/kogda-prekratyatsya-boevye-deystviya-na-ukraine-1144430760.html
Когда прекратятся боевые действия на Украине
Когда прекратятся боевые действия на Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Когда прекратятся боевые действия на Украине
Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T13:15
2025-02-24T13:15
сергей лавров
новости
новости сво
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141439986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70d7285b6e6664778692b020802c22f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.Вариант с остановкой боевых действий на линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит, подчеркнул он."Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит, такой вариант уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле, когда достигли договоренности на основе тех принципов, которые сами украинцы нам предложили и к нам обратились с просьбой в качестве жеста доброй воли остановить наступление наших войск и даже чуть-чуть отойти назад, что мы и сделали", - напомнил он.И тогда, подчеркнул Лавров, единственным результатом было то, что Запад запретил Украине подписывать ею же инициированный документ, сказав, что "Украина должна продолжать дальше ослаблять Россию, получать вооружения, проводить мобилизацию и воевать так долго, пока Россия не потерпит стратегическое поражение на поле боя".Он также напомнил позицию президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обговорили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Президент Владимир Путин положительно оценил результаты переговоров делегаций. Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Трамп также заявил, что Россия не виновата в начале конфликта на Украине. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141439986_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b44bed972326459018531d3892903f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, новости, новости сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, переговоры
Когда прекратятся боевые действия на Украине

Россия прекратит боевые действия в зоне СВО после достижения договоренностей – Лавров

13:15 24.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрупнокалиберный пулемет "Корд"
Крупнокалиберный пулемет Корд - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.
"Военно-боевые действия мы прекратим, только когда переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Россию. И безусловно, реалии на земле должны учитываться в условиях, когда нацистский режим в Киеве с 2019 года принял серию законов, запрещающих русский язык во всех сферах жизнедеятельности, включая образование на всех уровнях, СМИ и сферу культуры, когда этот же режим недавно запретил законодательно каноническую украинскую православную церковь", - сказал Лавров.
Вариант с остановкой боевых действий на линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит, подчеркнул он.
"Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит, такой вариант уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле, когда достигли договоренности на основе тех принципов, которые сами украинцы нам предложили и к нам обратились с просьбой в качестве жеста доброй воли остановить наступление наших войск и даже чуть-чуть отойти назад, что мы и сделали", - напомнил он.
И тогда, подчеркнул Лавров, единственным результатом было то, что Запад запретил Украине подписывать ею же инициированный документ, сказав, что "Украина должна продолжать дальше ослаблять Россию, получать вооружения, проводить мобилизацию и воевать так долго, пока Россия не потерпит стратегическое поражение на поле боя".
Он также напомнил позицию президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.
"Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться", - сказал глава МИД.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обговорили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Президент Владимир Путин положительно оценил результаты переговоров делегаций. Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Трамп также заявил, что Россия не виновата в начале конфликта на Украине. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей ЛавровНовостиНовости СВОМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаПереговоры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Противника теснят с курской земли – за сутки ВСУ потеряли 255 боевиков
13:41Дело о гибели семьи на пожаре в Севастополе - Бастрыкин требует доклад
13:26Российские бойцы продвинулись на фронтах спецоперации
13:15Когда прекратятся боевые действия на Украине
13:06Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"
12:59Под Симферополем иномарка сбила ребенка на "зебре"
12:51Совет ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России – что туда входит
12:43Как национализация повлияла на работу пивзавода "Крым"
12:35Севастопольца будут судить за убийство знакомого из ревности
12:22Непогода остановила работу парома в Севастополе
12:14Армия России освободила Тополи в Харьковской области
12:11В Крыму установили новый праздник
12:04Машина с людьми съехала в обрыв на закрытой дороге на Ай-Петри
11:55В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублей
11:50В Крыму группу туристов эвакуировали с горы Чаты-Даг
11:50Из-за аварии на ЮБК обесточены Гаспра и Кореиз
11:41В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП
11:35В России поменялись правила заключения соцконтракта
11:28Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе
11:08В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов
Лента новостейМолния