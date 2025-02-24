https://crimea.ria.ru/20250224/kogda-prekratyatsya-boevye-deystviya-na-ukraine-1144430760.html

Когда прекратятся боевые действия на Украине

Когда прекратятся боевые действия на Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Когда прекратятся боевые действия на Украине

Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T13:15

2025-02-24T13:15

2025-02-24T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.Вариант с остановкой боевых действий на линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит, подчеркнул он."Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит, такой вариант уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле, когда достигли договоренности на основе тех принципов, которые сами украинцы нам предложили и к нам обратились с просьбой в качестве жеста доброй воли остановить наступление наших войск и даже чуть-чуть отойти назад, что мы и сделали", - напомнил он.И тогда, подчеркнул Лавров, единственным результатом было то, что Запад запретил Украине подписывать ею же инициированный документ, сказав, что "Украина должна продолжать дальше ослаблять Россию, получать вооружения, проводить мобилизацию и воевать так долго, пока Россия не потерпит стратегическое поражение на поле боя".Он также напомнил позицию президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обговорили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Президент Владимир Путин положительно оценил результаты переговоров делегаций. Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Трамп также заявил, что Россия не виновата в начале конфликта на Украине. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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