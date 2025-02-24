https://crimea.ria.ru/20250224/senatorov-ot-kryma-vklyuchili-v-sanktsionnyy-spisok-es-1144433858.html
Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕС
Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕС - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕС
Сенатор от Крыма, шахматист Сергей Карякин включен в 16-й пакет санкций ЕС против России, следует из обнародованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T14:58
2025-02-24T14:58
2025-02-24T15:44
сергей карякин
юрий нимченко
санкции против россии
санкции
крым
европейский союз (ес)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, шахматист Сергей Карякин включен в 16-й пакет санкций ЕС против России, следует из обнародованного в официальном журнале ЕС документа.Сообщается, что своей деятельностью он якобы способствовал "нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".Кроме того, в списки включен и сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне Юрий Нимченко.Совет ЕС окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ согласован на уровне министров иностранных дел.В перечень санкций входят, в частности, запрет на транзакции Центробанка, запрет на продажу самолетов и авиационных технологий российским авиаперевозчикам и компаниям, выполняющим внутренние рейсы в России, запрет на использование нефтехранилищ для сырой российской нефти и нефтепродуктов. Персональные санкции ведены против еще 48 физических лиц и 35 организаций из России. Подробнее о том, что вошло в 16-й пакет санкций ЕС, читайте по ссылке>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сергей карякин, юрий нимченко, санкции против россии, санкции, крым, европейский союз (ес), новости
Сенаторов от Крыма включили в санкционный список ЕС
Сенаторов от Крыма Карякина и Нимченко включили в санкционный список ЕС
14:58 24.02.2025 (обновлено: 15:44 24.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, шахматист Сергей Карякин включен в 16-й пакет санкций ЕС против России, следует из обнародованного в официальном журнале ЕС документа.
Сообщается, что своей деятельностью он якобы способствовал "нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".
Кроме того, в списки включен и сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне Юрий Нимченко.
Совет ЕС окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает как экономические меры, так и персональные ограничения для физлиц. Документ согласован на уровне министров иностранных дел.
В перечень санкций входят, в частности, запрет на транзакции Центробанка, запрет на продажу самолетов и авиационных технологий российским авиаперевозчикам и компаниям, выполняющим внутренние рейсы в России, запрет на использование нефтехранилищ для сырой российской нефти и нефтепродуктов. Персональные санкции ведены против еще 48 физических лиц и 35 организаций из России.
Подробнее о том, что вошло в 16-й пакет санкций ЕС, читайте по ссылке>>>
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