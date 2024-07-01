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Главные новости Крыма: 1 июля

Главные новости Крыма: 1 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Главные новости Крыма: 1 июля

ВСУ вновь атаковали Севастополь. В системе оповещения Севастополя появится сигнал "Баллистика!". Двое детей и 20 взрослых остаются в больницах после ракетной... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T22:30

2024-07-01T22:30

2024-07-01T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. ВСУ вновь атаковали Севастополь. В системе оповещения Севастополя появится сигнал "Баллистика!". Двое детей и 20 взрослых остаются в больницах после ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Педиатр из Симферополя получила срок за причинение смерти ребенку. В пунктах пропуска на сухопутном коридоре в Крым увеличат количество окон. В Крым за полгода приехали два миллиона туристов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Силы ПВО отразили воздушную атаку на СевастопольВечером в понедельник средства ПВО отразили воздушную атаку на Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, над морской акваторией и в районе Балаклавы были уничтожены пять воздушных целей – при отражении атаки никто не пострадал.При этом осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.Сигнал "Баллистика!" появится в системе оповещения СевастополяВ системе оповещения Севастополя теперь появится новый видео- и звуковой сигнал "Баллистика!", означающий угрозу удара баллистическими ракетами, сообщил губернатор Михаил Развожаев.При поступлении информации от военных сигнал будет транслироваться по всем каналам связи. По словам градоначальника, сигнал "Баллистика!" будет звучать особым образом, он означает, что за 1-2 минуты нужно укрыться в безопасном месте укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков.Сигнал "Баллистика" начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует уже знакомый севастопольцам сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".При отмене угрозы в связи с угрозой обстрела баллистическими ракетами сигнал также начинается с коротких отрывистых звуков, но более высоких, после чего женский голос диктора сообщает: "Отбой опасности по баллистике".Сигнал воздушной тревоги при этом не отменяется.22 пострадавших при атаке на Севастополь остаются в больницахДвое детей и 20 взрослых остаются в больницах Севастополя после ракетной атаки ВСУ на город 23 июня, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Всего на лечение в Москву были отправлены 22 человека: 12 детей и 10 взрослых.В правительстве Севастополя также сообщили, что чз резервного фонда выделено 30,8 млн рублей на выплаты членам семей погибших и пострадавших при атаке ВСУ. Вопрос выплат в индивидуальном порядке отрабатывается с четырьмя семьями погибших. На сегодня уже поданы заявления двух семей, начисления произведены.Педиатр из Симферополя получила срок за причинение смерти ребенкуСуд вынес приговор врачу-педиатру из Симферополя, которая признана виновной в причинении подростку смерти по неосторожности. Зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, она не ознакомилась с конкурсами спортивной эстафеты, проводящейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате чего днем 28 марта на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался. Вердикт суда – 1 год и 8 месяцев ограничения свободы.В пунктах пропуска на сухопутном коридоре в Крым увеличат количество оконДля сокращения времени прохождения пунктов пропуска на сухопутном коридоре в Крым увеличат число работающих окон, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он объяснил, что в летний период увеличивается поток людей, которые стремятся попасть в Крым через Херсонскую область. Возрастает поток легковых и грузовых автомобилей. Чтобы люди проезжали быстрее и не стояли на жаре, военной полиции во взаимодействии с пограничниками поручено увеличить число пропускных окон.Два миллиона туристов посетили Крым с начала годаДва миллиона туристов посетили Крым за шесть месяцев этого года, что превышает прошлогодние показатели на 15%, сообщил глава региона Сергей Аксенов.По его словам, 61% гостей прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% – посредством ж/д сообщения и 7% – по сухопутному маршруту через исторические регионы России.Аксенов добавил, что в июне этого года на крымских курортах отдохнули больше 746 тысяч человек, что на 25% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%, уточнил Аксенов.

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https://crimea.ria.ru/20240701/pered-vezdom-na-krymskiy-most-organizovali-punkty-razdachi-vody-1138507277.html

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