https://crimea.ria.ru/20240701/pediatr-iz-simferopolya-osuzhdena-za-prichinenie-smerti-rebenku-1138492971.html

Педиатр из Симферополя осуждена за причинение смерти ребенку

Педиатр из Симферополя осуждена за причинение смерти ребенку - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Педиатр из Симферополя осуждена за причинение смерти ребенку

В Симферополе суд осудил врача-педиатра, которая признана виновной в причинении подростку смерти по неосторожности. Ближайшие год и восемь месяцев она не сможет РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T17:11

2024-07-01T17:11

2024-07-01T17:11

крымский следком

симферополь

суд

приговор

дети

происшествия

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110152/43/1101524346_0:70:1310:808_1920x0_80_0_0_24b5522de1b49fa56f7f1c8c81b03b48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе суд осудил врача-педиатра, которая признана виновной в причинении подростку смерти по неосторожности. Ближайшие год и восемь месяцев она не сможет выезжать за пределы республики, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.При этом в начале 2022 – 2023 учебного года ученику в ходе профосмотра была установлена третья группа состояния здоровья, он должен был заниматься физкультурой в специальной медгруппе."Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечно-сосудистой недостаточностью", – уточнили в ведомстве.Приговором суда обвиняемая была признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Ей назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.В марте 2023 года в одной из школ Симферополя после занятия физкультурой умер ученик девятого класса. Ему стало плохо во время урока, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, где была констатирована смерть ребенка. Позже стало известно, что мальчику стало плохо после избыточных физических нагрузок, которые ему были запрещены по состоянию здоровья.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымской школе на уроке скончался десятиклассникВ школе Симферополя от приступа астмы умер ребенокВ Подмосковье погиб ребенок: основная версия – замерз насмерть

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, симферополь, суд, приговор, дети, происшествия, школа