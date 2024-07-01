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Педиатр из Симферополя осуждена за причинение смерти ребенку - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Педиатр из Симферополя осуждена за причинение смерти ребенку
Педиатр из Симферополя осуждена за причинение смерти ребенку - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Педиатр из Симферополя осуждена за причинение смерти ребенку
В Симферополе суд осудил врача-педиатра, которая признана виновной в причинении подростку смерти по неосторожности. Ближайшие год и восемь месяцев она не сможет РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T17:11
2024-07-01T17:11
крымский следком
симферополь
суд
приговор
дети
происшествия
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе суд осудил врача-педиатра, которая признана виновной в причинении подростку смерти по неосторожности. Ближайшие год и восемь месяцев она не сможет выезжать за пределы республики, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.При этом в начале 2022 – 2023 учебного года ученику в ходе профосмотра была установлена третья группа состояния здоровья, он должен был заниматься физкультурой в специальной медгруппе."Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечно-сосудистой недостаточностью", – уточнили в ведомстве.Приговором суда обвиняемая была признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Ей назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.В марте 2023 года в одной из школ Симферополя после занятия физкультурой умер ученик девятого класса. Ему стало плохо во время урока, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, где была констатирована смерть ребенка. Позже стало известно, что мальчику стало плохо после избыточных физических нагрузок, которые ему были запрещены по состоянию здоровья.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымской школе на уроке скончался десятиклассникВ школе Симферополя от приступа астмы умер ребенокВ Подмосковье погиб ребенок: основная версия – замерз насмерть
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымский следком, симферополь, суд, приговор, дети, происшествия, школа
Педиатр из Симферополя осуждена за причинение смерти ребенку

Суд вынес приговор педиатру из Симферополя за причинение смерти по неосторожности

17:11 01.07.2024
 
Фемида
Фемида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе суд осудил врача-педиатра, которая признана виновной в причинении подростку смерти по неосторожности. Ближайшие год и восемь месяцев она не сможет выезжать за пределы республики, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"В марте 2023 года врач-педиатр, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной эстафеты, проводящейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате чего днем 28 марта на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался", – говорится в сообщении.

При этом в начале 2022 – 2023 учебного года ученику в ходе профосмотра была установлена третья группа состояния здоровья, он должен был заниматься физкультурой в специальной медгруппе.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечно-сосудистой недостаточностью", – уточнили в ведомстве.
Приговором суда обвиняемая была признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Ей назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.
В марте 2023 года в одной из школ Симферополя после занятия физкультурой умер ученик девятого класса. Ему стало плохо во время урока, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, где была констатирована смерть ребенка. Позже стало известно, что мальчику стало плохо после избыточных физических нагрузок, которые ему были запрещены по состоянию здоровья.
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