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Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле: каких перемен ждать
Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле: каких перемен ждать - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле: каких перемен ждать
Председательство России в Совете безопасности ООН защитит РФ от самых грубых выпадов и поможет влиять на повестку организации, но не изменит позиции стран... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T20:24
2024-07-01T20:24
2024-07-01T20:24
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
мнения
совет безопасности оон
оон
политика
россия
в мире
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Председательство России в Совете безопасности ООН защитит РФ от самых грубых выпадов и поможет влиять на повестку организации
Председательство России в Совете безопасности ООН защитит РФ от самых грубых выпадов и поможет влиять на повестку организации
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Председательство России в Совете безопасности ООН защитит РФ от самых грубых выпадов и поможет влиять на повестку организации, но не изменит позиции стран антироссийской коалиции во главе с США. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Андрей Никифоров.Тем не менее это позволит России влиять на повестку СБ ООН и на ход самих заседаний, добавил политолог."Поэтому в какой-то степени мы здесь защищены от самых грубых выпадов в наш адрес. Кроме того, можем продвигать те вопросы, которые с нашей точки зрения являются наиболее животрепещущими для мировой политики", – отметил эксперт.Разумеется, Россия будет максимально использовать все свои возможности как председателя в пропагандистских целях. Но переломить ситуацию это все-таки не поможет, считает эксперт."Не такими инструментами это делается – сейчас это делается на поле боя", – заключил Никифоров.Аналогичного мнения эксперт придерживается относительно того, что Совет Евросоюза возглавила Венгрия, с которой у России устанавливаются более доверительные отношения, как и со всеми теми странами, где начинают следовать своим национальным интересам, отметил Никифоров.Ранее, в июне, глава крымской миссии Заур Смирнов назвал ракетный удар ВСУ по Севастополю, приведший к гибели и ранениям мирных людей на пляже, веским поводом для созыва Совбеза ООН, который обязан осудить действия Киева и Вашингтона, а также принять решения о недопущении подобных действий впредь.Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле. Известно, что на этот период запланированы три ключевых мероприятия. В их числе: обсуждение новой концепции глобального уравнения безопасности, предполагающего реформирование международной системы в этой области. А также обсуждение ближневосточного урегулирования и укрепления сотрудничества ООН с региональными организациями, такими как ОДКБ, СНГ и ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООН "Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров
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андрей никифоров, мнения, совет безопасности оон, оон, политика, россия, в мире
Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле: каких перемен ждать
Председательство России в СБ ООН не изменит антироссийскую повестку – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым.
Председательство России в Совете безопасности ООН защитит РФ от самых грубых выпадов и поможет влиять на повестку организации, но не изменит позиции стран антироссийской коалиции во главе с США. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился политолог Андрей Никифоров.
"Каких-то особых надежд на это возлагать не следует, потому что страны все равно от своих позиций никак не отойдут в силу того, что мы председательствуем в Совете Безопасности", – считает Никифоров.
Тем не менее это позволит России влиять на повестку СБ ООН и на ход самих заседаний, добавил политолог.
"Поэтому в какой-то степени мы здесь защищены от самых грубых выпадов в наш адрес. Кроме того, можем продвигать те вопросы, которые с нашей точки зрения являются наиболее животрепещущими для мировой политики", – отметил эксперт.
Разумеется, Россия будет максимально использовать все свои возможности как председателя в пропагандистских целях. Но переломить ситуацию это все-таки не поможет, считает эксперт.
"Не такими инструментами это делается – сейчас это делается на поле боя", – заключил Никифоров.
Аналогичного мнения эксперт придерживается относительно того, что Совет Евросоюза возглавила Венгрия, с которой у России устанавливаются более доверительные отношения, как и со всеми теми странами, где начинают следовать своим национальным интересам, отметил Никифоров.
"Это лучше, чем если бы этого не было, но преувеличивать значения не стоит. Сделать что-то кардинальное Венгрия за время своего председательства вряд ли сможет", – считает эксперт.
Ранее, в июне, глава крымской миссии Заур Смирнов назвал ракетный удар ВСУ по Севастополю, приведший к гибели и ранениям мирных людей на пляже
, веским поводом для созыва Совбеза ООН, который обязан осудить действия Киева и Вашингтона, а также принять решения о недопущении подобных действий впредь.
Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле. Известно, что на этот период запланированы три ключевых мероприятия. В их числе: обсуждение новой концепции глобального уравнения безопасности, предполагающего реформирование международной системы в этой области. А также обсуждение ближневосточного урегулирования и укрепления сотрудничества ООН с региональными организациями, такими как ОДКБ, СНГ и ШОС.
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