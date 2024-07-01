https://crimea.ria.ru/20240701/rossiya-vozglavit-sovet-bezopasnosti-oon-v-iyule-kakikh-peremen-zhdat-1138484255.html

Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле: каких перемен ждать

Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле: каких перемен ждать - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле: каких перемен ждать

Председательство России в Совете безопасности ООН защитит РФ от самых грубых выпадов и поможет влиять на повестку организации, но не изменит позиции стран... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T20:24

2024-07-01T20:24

2024-07-01T20:24

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

совет безопасности оон

оон

политика

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136033516_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_105ab96409aaf5a4cc342ea234630efc.jpg

Председательство России в Совете безопасности ООН защитит РФ от самых грубых выпадов и поможет влиять на повестку организации Председательство России в Совете безопасности ООН защитит РФ от самых грубых выпадов и поможет влиять на повестку организации audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Председательство России в Совете безопасности ООН защитит РФ от самых грубых выпадов и поможет влиять на повестку организации, но не изменит позиции стран антироссийской коалиции во главе с США. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог Андрей Никифоров.Тем не менее это позволит России влиять на повестку СБ ООН и на ход самих заседаний, добавил политолог."Поэтому в какой-то степени мы здесь защищены от самых грубых выпадов в наш адрес. Кроме того, можем продвигать те вопросы, которые с нашей точки зрения являются наиболее животрепещущими для мировой политики", – отметил эксперт.Разумеется, Россия будет максимально использовать все свои возможности как председателя в пропагандистских целях. Но переломить ситуацию это все-таки не поможет, считает эксперт."Не такими инструментами это делается – сейчас это делается на поле боя", – заключил Никифоров.Аналогичного мнения эксперт придерживается относительно того, что Совет Евросоюза возглавила Венгрия, с которой у России устанавливаются более доверительные отношения, как и со всеми теми странами, где начинают следовать своим национальным интересам, отметил Никифоров.Ранее, в июне, глава крымской миссии Заур Смирнов назвал ракетный удар ВСУ по Севастополю, приведший к гибели и ранениям мирных людей на пляже, веским поводом для созыва Совбеза ООН, который обязан осудить действия Киева и Вашингтона, а также принять решения о недопущении подобных действий впредь.Россия возглавит Совет безопасности ООН в июле. Известно, что на этот период запланированы три ключевых мероприятия. В их числе: обсуждение новой концепции глобального уравнения безопасности, предполагающего реформирование международной системы в этой области. А также обсуждение ближневосточного урегулирования и укрепления сотрудничества ООН с региональными организациями, такими как ОДКБ, СНГ и ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад лицемерия: Небензя прокомментировал выступления Запада в СБ ООН "Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров

https://crimea.ria.ru/20240617/rf-nuzhny-chetkie-garantii-vneblokovogo-statusa-ukrainy--nebenzya-1138161869.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей никифоров, мнения, совет безопасности оон, оон, политика, россия, в мире