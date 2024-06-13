Рейтинг@Mail.ru
"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240613/priyatnogo-poleta-chem-i-komu-grozit-vykhod-armenii-iz-odkb-1138087705.html
"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ
"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ - РИА Новости Крым, 13.06.2024
"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ
Пашинян готовит общественное мнение к выходу Еревана из Организации договора о коллективной безопасности, что несомненно произойдет, как только США почувствуют... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T16:52
2024-06-13T17:00
армения
эксклюзивы риа новости крым
владимир брутер
мнения
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
россия
сша
политика
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111440/16/1114401634_111:40:795:425_1920x0_80_0_0_6f02d275a612f7627661b103fb6e68fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пашинян готовит общественное мнение к выходу Еревана из Организации договора о коллективной безопасности, что несомненно произойдет, как только США почувствуют подходящий момент. При этом сама Армения от такого шага потеряет гораздо больше, чем ОДКБ и, в частности, Россия. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. Он также заявил, что отношение Еревана к ОДКБ может измениться, "если Беларусь выйдет из организации или если ее президент извинится" за то, что якобы планировал войну против Армении с Азербайджаном.В этой связи сейчас задача армянского премьера – готовить общественное мнение и мнение армянских элит к этому выходу, считает эксперт. При этом процесс должен происходить постепенно и с перекладыванием вины на Россию и Белоруссию."Лукашенко здесь совершенно ни при чем. Просто Пашиняну нужно искать повод для ухудшения отношений с Россией и Белоруссией. Поводы находятся самые любые, самые дурацкие, но их обязательно нужно искать и использовать. Кроме того, безусловно, это входит в план коллективного Запада по сдерживанию России, чтобы убрать всех возможных союзников РФ, даже таких частичных как Армения", – продолжает политолог.При этом, по его словам, для Организации договора о коллективной безопасности, в целом, и для России, в частности, выход Армении ничего не меняет. Тогда как Ереван кладет благополучие собственного народа на алтарь интересов Вашингтона. В частности, армяне лишатся российских рынков сбыта своей продукции. По его мнению Брутера, вся торговля с Арменией должна быть переведена в режим строгой необходимости для интересов России.Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион и добиться в этой зоне "определенного уровня хаотизации" через Армению, которая по итогам последнего Карабахского конфликта находится на острие двух сценариев, заявил ранее доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.Читайте также на РИА Новости Крым:Политическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБМИД ответил на заявление Пашиняна о РоссииПрезидент Армении утвердил ратификацию Римского статута
армения
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111440/16/1114401634_183:45:704:435_1920x0_80_0_0_2a740ed7f6b8b68273a2ac3bc0fadc72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армения, владимир брутер, мнения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, сша, политика, никол пашинян
"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ

Армения жертвует своими интересами ради выгоды США – эксперт

16:52 13.06.2024 (обновлено: 17:00 13.06.2024)
 
© Sputnik / Aram NersesyanНикол Пашинян
Никол Пашинян
© Sputnik / Aram Nersesyan
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пашинян готовит общественное мнение к выходу Еревана из Организации договора о коллективной безопасности, что несомненно произойдет, как только США почувствуют подходящий момент. При этом сама Армения от такого шага потеряет гораздо больше, чем ОДКБ и, в частности, Россия. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. Он также заявил, что отношение Еревана к ОДКБ может измениться, "если Беларусь выйдет из организации или если ее президент извинится" за то, что якобы планировал войну против Армении с Азербайджаном.
"Армения обязательно выйдет из ОДКБ, когда Запад, который стоит за Пашиняном, почувствует подходящий момент", – убежден Брутер.
В этой связи сейчас задача армянского премьера – готовить общественное мнение и мнение армянских элит к этому выходу, считает эксперт. При этом процесс должен происходить постепенно и с перекладыванием вины на Россию и Белоруссию.
"Лукашенко здесь совершенно ни при чем. Просто Пашиняну нужно искать повод для ухудшения отношений с Россией и Белоруссией. Поводы находятся самые любые, самые дурацкие, но их обязательно нужно искать и использовать. Кроме того, безусловно, это входит в план коллективного Запада по сдерживанию России, чтобы убрать всех возможных союзников РФ, даже таких частичных как Армения", – продолжает политолог.
При этом, по его словам, для Организации договора о коллективной безопасности, в целом, и для России, в частности, выход Армении ничего не меняет. Тогда как Ереван кладет благополучие собственного народа на алтарь интересов Вашингтона. В частности, армяне лишатся российских рынков сбыта своей продукции. По его мнению Брутера, вся торговля с Арменией должна быть переведена в режим строгой необходимости для интересов России.

"Мы желаем Армении приятного полета, и мы не должны позволять себе излишнее количество фантомных болей по этому поводу", – подытожил собеседник.

Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион и добиться в этой зоне "определенного уровня хаотизации" через Армению, которая по итогам последнего Карабахского конфликта находится на острие двух сценариев, заявил ранее доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Политическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ
МИД ответил на заявление Пашиняна о России
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАрменияВладимир БрутерМненияОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)РоссияСШАПолитикаНикол Пашинян
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне
17:32В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
17:13Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений
16:52"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ
16:30Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе
16:18Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму
16:03Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе
15:57Попавшие под обстрел журналисты НТВ получили тяжелые травмы - Пушилин
15:53В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов
15:37Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города
15:26Турция поднимет тарифы на проход проливами: что подорожает в России
15:18ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин
15:12Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
15:04ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию
14:47Горят склады и техника: ВС РФ уничтожили почти две тысячи боевиков ВСУ
14:32Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе
14:08Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области
14:05Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей
13:58Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS
13:44В Сакском районе Крыма к участкам бойцов СВО подводят электричество
Лента новостейМолния