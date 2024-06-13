https://crimea.ria.ru/20240613/priyatnogo-poleta-chem-i-komu-grozit-vykhod-armenii-iz-odkb-1138087705.html

"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ

"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ - РИА Новости Крым, 13.06.2024

"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ

Пашинян готовит общественное мнение к выходу Еревана из Организации договора о коллективной безопасности, что несомненно произойдет, как только США почувствуют... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T16:52

2024-06-13T16:52

2024-06-13T17:00

армения

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мнения

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

россия

сша

политика

никол пашинян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Пашинян готовит общественное мнение к выходу Еревана из Организации договора о коллективной безопасности, что несомненно произойдет, как только США почувствуют подходящий момент. При этом сама Армения от такого шага потеряет гораздо больше, чем ОДКБ и, в частности, Россия. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства. Он также заявил, что отношение Еревана к ОДКБ может измениться, "если Беларусь выйдет из организации или если ее президент извинится" за то, что якобы планировал войну против Армении с Азербайджаном.В этой связи сейчас задача армянского премьера – готовить общественное мнение и мнение армянских элит к этому выходу, считает эксперт. При этом процесс должен происходить постепенно и с перекладыванием вины на Россию и Белоруссию."Лукашенко здесь совершенно ни при чем. Просто Пашиняну нужно искать повод для ухудшения отношений с Россией и Белоруссией. Поводы находятся самые любые, самые дурацкие, но их обязательно нужно искать и использовать. Кроме того, безусловно, это входит в план коллективного Запада по сдерживанию России, чтобы убрать всех возможных союзников РФ, даже таких частичных как Армения", – продолжает политолог.При этом, по его словам, для Организации договора о коллективной безопасности, в целом, и для России, в частности, выход Армении ничего не меняет. Тогда как Ереван кладет благополучие собственного народа на алтарь интересов Вашингтона. В частности, армяне лишатся российских рынков сбыта своей продукции. По его мнению Брутера, вся торговля с Арменией должна быть переведена в режим строгой необходимости для интересов России.Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион и добиться в этой зоне "определенного уровня хаотизации" через Армению, которая по итогам последнего Карабахского конфликта находится на острие двух сценариев, заявил ранее доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.Читайте также на РИА Новости Крым:Политическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБМИД ответил на заявление Пашиняна о РоссииПрезидент Армении утвердил ратификацию Римского статута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, владимир брутер, мнения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, сша, политика, никол пашинян