https://crimea.ria.ru/20240612/kogda-armeniya-vyydet-iz-odkb--otvet-pashinyana-1138059881.html

Когда Армения выйдет из ОДКБ – ответ Пашиняна

Когда Армения выйдет из ОДКБ – ответ Пашиняна - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Когда Армения выйдет из ОДКБ – ответ Пашиняна

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти страны посчитают это необходимым. Об этом в среду заявил премьер-министр РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T16:14

2024-06-12T16:14

2024-06-12T16:47

армения

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

никол пашинян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти страны посчитают это необходимым. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет РИА Новости.Выступая в парламенте, Пашинян обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в "союз-пузырь", члены которого якобы "планировали войну против Армении с Азербайджаном".В ответ на эти слова один из оппозиционных депутатов поинтересовался, почему в таком случае Армения не вышла из организации.Пашинян заявлял ранее, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). По нению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени. Запад, которому подконтролен Пашинян, решил, что пришло время для этого.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через АрмениюПашинян заявил об угрозе войны с АзербайджаномРоссия по-прежнему считает Армению союзником – Лавров

армения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), никол пашинян, политика, в мире, новости