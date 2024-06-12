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Когда Армения выйдет из ОДКБ – ответ Пашиняна - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Когда Армения выйдет из ОДКБ – ответ Пашиняна
Когда Армения выйдет из ОДКБ – ответ Пашиняна - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Когда Армения выйдет из ОДКБ – ответ Пашиняна
Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти страны посчитают это необходимым. Об этом в среду заявил премьер-министр РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T16:14
2024-06-12T16:47
армения
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
никол пашинян
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти страны посчитают это необходимым. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет РИА Новости.Выступая в парламенте, Пашинян обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в "союз-пузырь", члены которого якобы "планировали войну против Армении с Азербайджаном".В ответ на эти слова один из оппозиционных депутатов поинтересовался, почему в таком случае Армения не вышла из организации.Пашинян заявлял ранее, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). По нению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени. Запад, которому подконтролен Пашинян, решил, что пришло время для этого.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через АрмениюПашинян заявил об угрозе войны с АзербайджаномРоссия по-прежнему считает Армению союзником – Лавров
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армения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), никол пашинян, политика, в мире, новости
Когда Армения выйдет из ОДКБ – ответ Пашиняна

Армения выйдет из ОДКБ после решения властей – Пашинян

16:14 12.06.2024 (обновлено: 16:47 12.06.2024)
 
© Sputnik / Aram NersesyanНикол Пашинян, избранный премьер-министром Армении в Национальном собрании Армении. 8 мая 2018
Никол Пашинян, избранный премьер-министром Армении в Национальном собрании Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Aram Nersesyan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти страны посчитают это необходимым. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет РИА Новости.
Выступая в парламенте, Пашинян обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в "союз-пузырь", члены которого якобы "планировали войну против Армении с Азербайджаном".
В ответ на эти слова один из оппозиционных депутатов поинтересовался, почему в таком случае Армения не вышла из организации.

"Мы выйдем (из ОДКБ - ред.), вы этим нас пугаете. Выйдем, когда посчитаем это нужным", - ответил глава армянского правительства.

Пашинян заявлял ранее, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ).
По нению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени. Запад, которому подконтролен Пашинян, решил, что пришло время для этого.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.
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АрменияОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)Никол ПашинянПолитикаВ миреНовости
 
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