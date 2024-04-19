https://crimea.ria.ru/20240419/rossiya-po-prezhnemu-schitaet-armeniyu-soyuznikom--lavrov-1136688340.html

Россия по-прежнему считает Армению союзником – Лавров

Россия по-прежнему считает Армению союзником – Лавров - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Россия по-прежнему считает Армению союзником – Лавров

Москва по-прежнему считает Ереван своим союзником и не только в юридическом плане, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik,... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T14:38

2024-04-19T14:38

2024-04-19T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Москва по-прежнему считает Ереван своим союзником и не только в юридическом плане, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"."Есть факты, которые очень упрямая вещь. Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками. Мы союзники юридически и не только, потому что там (в Ереване – ред.) есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении", - сказал министр.Лавров также обратил внимание на недавнее выступление премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте страны, в ходе которого армянский лидер сказал, что отношения с Россией переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить для государственности, суверенитета, безопасности и экономического развития Армении. Пашинян также сказал, что Ереван ценит все положительное, что было в отношениях с Москвой.При этом от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС) Армения "в пропорциональном измерении получает больше всех выгоды", обратил внимание Лавров."Это подсчитано. 35% экономики Армении реализуется за счет участия в ЕврАзЭС. Если брать прошлый год, то товарооборот Армении – 20 с лишним миллиардов долларов, 37% от этого – Евразийский экономический союз, 13% – Евросоюз и 3% – США", – сказал он.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "Армения, будучи маленькой страной, вносит в ЕврАзЭС гораздо меньше чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения".Кроме того, на данный момент Армения платит 177 долларов за тысячу кубометров российского газа, тогда как европейские страны оплачивают за него в два-три раза большую цену.Что касается участия Армении в ОДКБ, то Ереван пока сам не может определить зону ответственности организации на своей территории, указал Лавров."Когда говорят, что ОДКБ не может определить, где ее зона ответственности в Армении, – Армения сама пока не определила. Они заявили о том, что готовы вместе с Азербайджаном уважать границы 1991 года, - Алма-Атинская декларация, что означает, что Карабах в Азербайджане. При этом параллельно они создали комиссию по делимитации. И при этом параллельно Пашинян недавно заявлял о четырех неанклавных селах, которые он готов передать... А границы-то 1991-го года, которые Пашинян хотел, чтобы ОДКБ подтвердила и защищала, они-то не учитываются при этом", - сказал он.Министр подчеркнул, что говорить об обязанности ОДКБ указать свою зону ответственности нужно только после обозначения границ Армении, завершении делимитации.Читайте также на РИА Новости Крым:Вбить клин: в МИД пояснили смысл встречи Армении с США и ЕвросоюзомПашинян заявил об угрозе войны с АзербайджаномРоссия ожидает от Армении решения по участию в ОДКБ – Лавров

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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, армения, коллективный запад, никол пашинян, европа, политика, новости