https://crimea.ria.ru/20240302/rossiya-ozhidaet-ot-armenii-resheniya-po-uchastiyu-v-odkb---lavrov-1135360635.html

Россия ожидает от Армении решения по участию в ОДКБ - Лавров

Россия ожидает от Армении решения по участию в ОДКБ - Лавров - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Россия ожидает от Армении решения по участию в ОДКБ - Лавров

Москва ждет, чтобы Ереван уже объявил наконец окончательное решение по своему участию в ОДКБ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T15:50

2024-03-02T15:50

2024-03-02T15:50

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

армения

политика

новости

никол пашинян

евразэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Москва ждет, чтобы Ереван уже объявил наконец окончательное решение по своему участию в ОДКБ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр назвал это "не очень приглядной картиной". "Мы очень хотели бы, чтобы наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах", - заявил он.По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают ему помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.Также глава дипломатического ведомства выразил сожаление, что Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с Россией.Он напомнил, что именно Россия остановила войну в Нагорном Карабахе, причем война могла остановиться раньше."Когда азербайджанцы еще не взяли Шушу - но тогда Никол Пашинян в ответ на призывы Владимира Путина сказал "нет, мы будем воевать до конца. Ну, пожалуйста". Хотя можно было остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шушу, сохраняя Шушу в составе Карабаха", - напомнил Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД ответил на заявление Пашиняна о РоссииЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через АрмениюПрезидент Армении утвердил ратификацию Римского статута

https://crimea.ria.ru/20240224/politicheskoe-porazhenie-pashinyana--ekspert-o-vykhode-armenii-iz-odkb-1135177242.html

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), армения, политика, новости, никол пашинян, евразэс