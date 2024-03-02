https://crimea.ria.ru/20240302/rossiya-ozhidaet-ot-armenii-resheniya-po-uchastiyu-v-odkb---lavrov-1135360635.html
Россия ожидает от Армении решения по участию в ОДКБ - Лавров
Россия ожидает от Армении решения по участию в ОДКБ - Лавров - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Россия ожидает от Армении решения по участию в ОДКБ - Лавров
Москва ждет, чтобы Ереван уже объявил наконец окончательное решение по своему участию в ОДКБ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T15:50
2024-03-02T15:50
2024-03-02T15:50
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
армения
политика
новости
никол пашинян
евразэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134932261_0:311:3051:2027_1920x0_80_0_0_ad1c0ac1fcc2c405de9fe1d111ef033e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Москва ждет, чтобы Ереван уже объявил наконец окончательное решение по своему участию в ОДКБ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр назвал это "не очень приглядной картиной". "Мы очень хотели бы, чтобы наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах", - заявил он.По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают ему помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.Также глава дипломатического ведомства выразил сожаление, что Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с Россией.Он напомнил, что именно Россия остановила войну в Нагорном Карабахе, причем война могла остановиться раньше."Когда азербайджанцы еще не взяли Шушу - но тогда Никол Пашинян в ответ на призывы Владимира Путина сказал "нет, мы будем воевать до конца. Ну, пожалуйста". Хотя можно было остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шушу, сохраняя Шушу в составе Карабаха", - напомнил Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД ответил на заявление Пашиняна о РоссииЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через АрмениюПрезидент Армении утвердил ратификацию Римского статута
https://crimea.ria.ru/20240224/politicheskoe-porazhenie-pashinyana--ekspert-o-vykhode-armenii-iz-odkb-1135177242.html
армения
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134932261_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edf5ee5a3e9e0ac2abeb03be6e7647ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), армения, политика, новости, никол пашинян, евразэс
Россия ожидает от Армении решения по участию в ОДКБ - Лавров
Москва ждет от Еревана окончательного решения по участию Армении в ОДКБ - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Москва ждет, чтобы Ереван уже объявил наконец окончательное решение по своему участию в ОДКБ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы ждем, когда нам всем официально подтвердят, какое же будет окончательное решение, говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре заморозим, де-юре выйдем; ЕврАзЭС нам пока интересен, потому что мы что-то оттуда получаем", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
Министр назвал это "не очень приглядной картиной". "Мы очень хотели бы, чтобы наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах", - заявил он.
По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают ему помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.
Также глава дипломатического ведомства выразил сожаление, что Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с Россией.
"Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с РФ, на обвинения России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом - это не по-союзнически, конечно", - заявил Лавров на своем брифинге.
Он напомнил, что именно Россия остановила войну в Нагорном Карабахе, причем война могла остановиться раньше.
"Когда азербайджанцы еще не взяли Шушу - но тогда Никол Пашинян в ответ на призывы Владимира Путина сказал "нет, мы будем воевать до конца. Ну, пожалуйста". Хотя можно было остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шушу, сохраняя Шушу в составе Карабаха", - напомнил Лавров.
Читайте также на РИА Новости Крым: