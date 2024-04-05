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Вбить клин: в МИД пояснили смысл встречи Армении с США и Евросоюзом - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Вбить клин: в МИД пояснили смысл встречи Армении с США и Евросоюзом
Вбить клин: в МИД пояснили смысл встречи Армении с США и Евросоюзом - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Вбить клин: в МИД пояснили смысл встречи Армении с США и Евросоюзом
Встреча высокого уровня армянского премьера Никола Пашиняна с представителями США и ЕС - очередная попытка коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T20:43
2024-04-05T20:46
министерство иностранных дел рф (мид рф)
армения
сша
европейский союз (ес)
никол пашинян
жозеп боррель
урсула фон дер ляйен
энтони блинкен
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Встреча высокого уровня армянского премьера Никола Пашиняна с представителями США и ЕС - очередная попытка коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Об этом заявили в МИД России.Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Перед заседанием фон дер Ляйен пообещала выделить Армении 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие четыре года."Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между странами региона и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД предупреждают, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. И подчеркивают, что озвученные в Брюсселе обещания поддержки нельзя сравнивать с "многомиллиардными" выгодами от сотрудничества с Россией в рамках ЕАЭС и СНГ. Москва настроена и далее развивать отношения с Ереваном."Нам известно, что Вашингтон и Брюссель – под эфемерные обещания – добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения", - говорится в сообщении МИД РФ.По словам министерства, США и Евросоюз надавили на Армению, чтобы та приостановила реализацию договоренностей, "по многим из которых, в частности по вопросу снятия взаимной транспортной блокады, стороны были близки к взаимоприемлемым решениям"."Проблемные вопросы как регионального, так и двустороннего характера на Южном Кавказе необходимо решать в соответствии с принципом "региональной ответственности", согласованным в ходе второго заседания Консультативной платформы "3+3" 23 октября 2023 года в Тегеране, участником которого была и Армения. Призываем внешних игроков уважать данные договоренности, а власти в Ереване при выстраивании своей внешнеполитической линии – учитывать озабоченности соседних государств", - заключили в российском дипведомстве.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), армения, сша, европейский союз (ес), никол пашинян, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, энтони блинкен, политика, россия, в мире, новости
Вбить клин: в МИД пояснили смысл встречи Армении с США и Евросоюзом

В МИД России призвали Армению не верить эфемерным обещаниям Евросоюза и США

20:43 05.04.2024 (обновлено: 20:46 05.04.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр "Москва-Сити" с Большого Москворецкого моста. Архивное фото
Вид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Встреча высокого уровня армянского премьера Никола Пашиняна с представителями США и ЕС - очередная попытка коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Об этом заявили в МИД России.
Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Перед заседанием фон дер Ляйен пообещала выделить Армении 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие четыре года.
"Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между странами региона и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД предупреждают, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. И подчеркивают, что озвученные в Брюсселе обещания поддержки нельзя сравнивать с "многомиллиардными" выгодами от сотрудничества с Россией в рамках ЕАЭС и СНГ. Москва настроена и далее развивать отношения с Ереваном.
"Нам известно, что Вашингтон и Брюссель – под эфемерные обещания – добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения", - говорится в сообщении МИД РФ.
По словам министерства, США и Евросоюз надавили на Армению, чтобы та приостановила реализацию договоренностей, "по многим из которых, в частности по вопросу снятия взаимной транспортной блокады, стороны были близки к взаимоприемлемым решениям".
"Проблемные вопросы как регионального, так и двустороннего характера на Южном Кавказе необходимо решать в соответствии с принципом "региональной ответственности", согласованным в ходе второго заседания Консультативной платформы "3+3" 23 октября 2023 года в Тегеране, участником которого была и Армения. Призываем внешних игроков уважать данные договоренности, а власти в Ереване при выстраивании своей внешнеполитической линии – учитывать озабоченности соседних государств", - заключили в российском дипведомстве.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)АрменияСШАЕвропейский Союз (ЕС)Никол ПашинянЖозеп БоррельУрсула фон дер ЛяйенЭнтони БлинкенПолитикаРоссияВ миреНовости
 
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