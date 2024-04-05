https://crimea.ria.ru/20240405/vbit-klin-v-mid-poyasnili-smysl-vstrechi-armenii-s-ssha-i-evrosoyuzom-1136320176.html

Вбить клин: в МИД пояснили смысл встречи Армении с США и Евросоюзом

Вбить клин: в МИД пояснили смысл встречи Армении с США и Евросоюзом - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Вбить клин: в МИД пояснили смысл встречи Армении с США и Евросоюзом

Встреча высокого уровня армянского премьера Никола Пашиняна с представителями США и ЕС - очередная попытка коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T20:43

2024-04-05T20:43

2024-04-05T20:46

министерство иностранных дел рф (мид рф)

армения

сша

европейский союз (ес)

никол пашинян

жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

энтони блинкен

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/34/1114113450_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3edde6621e831525d67917b68678c663.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Встреча высокого уровня армянского премьера Никола Пашиняна с представителями США и ЕС - очередная попытка коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Об этом заявили в МИД России.Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Перед заседанием фон дер Ляйен пообещала выделить Армении 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие четыре года."Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между странами региона и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД предупреждают, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. И подчеркивают, что озвученные в Брюсселе обещания поддержки нельзя сравнивать с "многомиллиардными" выгодами от сотрудничества с Россией в рамках ЕАЭС и СНГ. Москва настроена и далее развивать отношения с Ереваном."Нам известно, что Вашингтон и Брюссель – под эфемерные обещания – добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения", - говорится в сообщении МИД РФ.По словам министерства, США и Евросоюз надавили на Армению, чтобы та приостановила реализацию договоренностей, "по многим из которых, в частности по вопросу снятия взаимной транспортной блокады, стороны были близки к взаимоприемлемым решениям"."Проблемные вопросы как регионального, так и двустороннего характера на Южном Кавказе необходимо решать в соответствии с принципом "региональной ответственности", согласованным в ходе второго заседания Консультативной платформы "3+3" 23 октября 2023 года в Тегеране, участником которого была и Армения. Призываем внешних игроков уважать данные договоренности, а власти в Ереване при выстраивании своей внешнеполитической линии – учитывать озабоченности соседних государств", - заключили в российском дипведомстве.

армения

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), армения, сша, европейский союз (ес), никол пашинян, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, энтони блинкен, политика, россия, в мире, новости