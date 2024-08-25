https://crimea.ria.ru/20240825/v-belogorskom-rayone-kryma-proizoshlo-smertelnoe-dtp-s-perevertyshem-1139865003.html

В Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"

В Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем" - РИА Новости Крым, 25.08.2024

В Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"

Дорожно-транспортное происшествие с "перевертышем" произошло в Белогорском районе Крыма, пассажир погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T20:10

2024-08-25T20:10

2024-08-25T20:10

ситуация на дорогах крыма

гаи

дтп

дтп в крыму и севастополе

крым

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139864876_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_c503ae75b25920fffe4a2c6651cdc099.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с "перевертышем" произошло в Белогорском районе Крыма, пассажир погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция."По предварительным данным, 25 августа в 17:00 часов на 171 км + 20 м автомобильной дороги "Таврида" водитель автомобиля марки Ford, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Феодосии, не справился с управлением", - говорится в сообщении.Далее, по информации ГАИ, автомобиль выехал за пределы проезжей части вправо и опрокинулся.На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП.Смертельное ДТП с "перевертышем" произошло в Белогорском районе КрымаВ Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погиблаПогибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в КрымуСмертельное ДТП с "перевертышем" на Кубани: погибли две женщины

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаи, дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, происшествия, новости крыма