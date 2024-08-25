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В Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"
В Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем" - РИА Новости Крым, 25.08.2024
В Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"
Дорожно-транспортное происшествие с "перевертышем" произошло в Белогорском районе Крыма, пассажир погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T20:10
2024-08-25T20:10
2024-08-25T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с "перевертышем" произошло в Белогорском районе Крыма, пассажир погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция."По предварительным данным, 25 августа в 17:00 часов на 171 км + 20 м автомобильной дороги "Таврида" водитель автомобиля марки Ford, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Феодосии, не справился с управлением", - говорится в сообщении.Далее, по информации ГАИ, автомобиль выехал за пределы проезжей части вправо и опрокинулся.На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП.Смертельное ДТП с "перевертышем" произошло в Белогорском районе КрымаВ Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погиблаПогибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в КрымуСмертельное ДТП с "перевертышем" на Кубани: погибли две женщины
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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гаи, дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, происшествия, новости крыма
В Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"
Смертельное ДТП с "перевертышем" произошло в Белогорском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с "перевертышем" произошло в Белогорском районе Крыма, пассажир погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
"По предварительным данным, 25 августа в 17:00 часов на 171 км + 20 м автомобильной дороги "Таврида" водитель автомобиля марки Ford, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Феодосии, не справился с управлением", - говорится в сообщении.
Далее, по информации ГАИ, автомобиль выехал за пределы проезжей части вправо и опрокинулся.
"В результате ДТП пассажир автомобиля 1955 года рождения смертельно травмирован", - уточняют в Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП.
Смертельное ДТП с "перевертышем" произошло в Белогорском районе Крыма