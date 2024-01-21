https://crimea.ria.ru/20240121/vsu-atakovali-dronami-smolenskuyu-i-tulskuyu-oblasti-1134354249.html

ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую области

ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую области - РИА Новости Крым, 21.01.2024

ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую области

В ночь на воскресенье ВСУ предприняли очередную атаку на регионы России, силы ПВО сбили беспилотники над Смоленской и Тульской областями. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T06:33

2024-01-21T06:33

2024-01-21T06:39

всу (вооруженные силы украины)

смоленская область

тульская область

беспилотник (бпла, дрон)

пво

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВСУ предприняли очередную атаку на регионы России, силы ПВО сбили беспилотники над Смоленской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, около 23.50 мск 20 января беспилотник самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над Смоленской областью. Еще три дрона попытались атаковать объекты на территории региона около 1.30. Все они сбиты.Как уточнил губернатор области Василий Анохин, пострадавших нет.Кроме того, около 23.50 украинский беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.Вечером в субботу сообщалось о сбитом дроне на территории Орловской области.ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударить по российским регионам ракетами и беспилотниками. В субботу утром такую атаку пресекли в Брянской области. По данным Минобороны России, около 06.30 системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ самолетного типа. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, дрон был сбит над Клинцовским районом области, где накануне из-за атаки ВСУ горела нефтебаза. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ

смоленская область

тульская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), смоленская область, тульская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф