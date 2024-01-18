https://crimea.ria.ru/20240118/nad-moskovskoy-i-leningradskoy-oblastyami-unichtozheny-bespilotniki-vsu-1134275629.html

Над Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ

Над Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Над Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУ

ВСУ попытались нанести удар по Московской и Ленинградской областям. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T05:32

2024-01-18T05:32

2024-01-18T08:35

министерство обороны рф

новости

сергей собянин

ленинградская область

беспилотник (бпла, дрон)

пво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. ВСУ попытались нанести удар по Московской и Ленинградской областям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области, и один перехвачен над территорией Ленинградской области.По информации мэра Москвы Сергея Собянина, над Московской областью беспилотник был уничтожен в городском округе Подольск. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, уточнил Собянин.Вечером в среду над территорией Брянской области средства радиоэлектронной борьбы РФ подавили три украинских беспилотника. Также над территорией региона вечером в среду уничтожены две украинские ракеты "Точка-У". Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом.Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, было нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде объявлена ракетная опасностьСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомВ Германии проголосовали против передачи Киеву крылатых ракет Taurus

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, сергей собянин, ленинградская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины)