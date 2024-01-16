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ВСУ продолжают попытки атак на Брянскую областью – что известно - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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ВСУ продолжают попытки атак на Брянскую областью – что известно
ВСУ продолжают попытки атак на Брянскую областью – что известно - РИА Новости Крым, 16.01.2024
ВСУ продолжают попытки атак на Брянскую областью – что известно
Над Брянской областью сбит еще один беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T21:11
2024-01-16T21:11
александр богомаз
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы брянской области
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Над Брянской областью сбит еще один беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Глава региона отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Это вторая за день попытка украинский боевиков атаковать регион. Первая была предпринята в Суземском районе около 13:40. К счастью, обошлось без пострадавших.По данным Минобороны, в ночь на 16 января дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион ранена 10-летняя девочка, осколками повреждены жилые дома.Накануне неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотниковВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водительВ Белгороде установили 22 остановки-убежища
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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александр богомаз, брянская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы брянской области, новости, происшествия
ВСУ продолжают попытки атак на Брянскую областью – что известно

Над Брянской областью сбит второй за день украинский беспилотник - губернатор

21:11 16.01.2024
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Над Брянской областью сбит еще один беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом", – сообщил в своем Telegram-канале Богомаз.
Глава региона отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Это вторая за день попытка украинский боевиков атаковать регион. Первая была предпринята в Суземском районе около 13:40. К счастью, обошлось без пострадавших.
По данным Минобороны, в ночь на 16 января дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.
При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион ранена 10-летняя девочка, осколками повреждены жилые дома.
Накануне неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.
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Александр БогомазБрянская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУОбстрелы Брянской областиНовостиПроисшествия
 
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