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Десятки квартир в нескольких домах повреждены после атаки ВСУ на Воронеж

Десятки квартир в нескольких домах повреждены после атаки ВСУ на Воронеж - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Десятки квартир в нескольких домах повреждены после атаки ВСУ на Воронеж

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах, сообщил губернатор области Александр... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T09:46

2024-01-16T09:46

2024-01-16T10:37

воронеж

атака украинских беспилотников на воронеж

воронежская область

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

режим чс

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки украинских беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах, сообщил губернатор области Александр Гусев.На базе школы для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но в нем пока никого нет, люди разместились у родственников.На месте происшествия продолжают работать все оперативные службы и представители администрации района. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления. Также стекла выбиты в четырех частных домах.10-летней девочке, которая получила резаные раны руки, ноги и шеи в результате попадания обломков дрона в одну из квартир, оказана вся необходимая медицинская помощь.По данным Минобороны РФ, с 01.50 до 02.50 16 января средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Воронежской областью. Мэр города отметил, что все инженерные системы дома находятся в рабочем состоянии. Градоначальник также пообещал воронежцам компенсировать ущерб, нанесенный их имуществу атакой беспилотников.Для оперативного принятия решений по компенсации ущерба в городе введен режим ЧС.Как сообщили в Нововоронежской атомной электростанции, атака беспилотников не отразилась на работе АЭС. Энергоблоки №4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночьВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водительАтака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина

воронеж

воронежская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), режим чс, всу (вооруженные силы украины)