https://crimea.ria.ru/20240116/desyatki-kvartir-v-neskolkikh-domakh-povrezhdeny-posle-ataki-vsu-na-voronezh-1134218762.html
Десятки квартир в нескольких домах повреждены после атаки ВСУ на Воронеж
Десятки квартир в нескольких домах повреждены после атаки ВСУ на Воронеж - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Десятки квартир в нескольких домах повреждены после атаки ВСУ на Воронеж
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах, сообщил губернатор области Александр... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T09:46
2024-01-16T09:46
2024-01-16T10:37
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
режим чс
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки украинских беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах, сообщил губернатор области Александр Гусев.На базе школы для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но в нем пока никого нет, люди разместились у родственников.На месте происшествия продолжают работать все оперативные службы и представители администрации района. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления. Также стекла выбиты в четырех частных домах.10-летней девочке, которая получила резаные раны руки, ноги и шеи в результате попадания обломков дрона в одну из квартир, оказана вся необходимая медицинская помощь.По данным Минобороны РФ, с 01.50 до 02.50 16 января средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Воронежской областью. Мэр города отметил, что все инженерные системы дома находятся в рабочем состоянии. Градоначальник также пообещал воронежцам компенсировать ущерб, нанесенный их имуществу атакой беспилотников.Для оперативного принятия решений по компенсации ущерба в городе введен режим ЧС.Как сообщили в Нововоронежской атомной электростанции, атака беспилотников не отразилась на работе АЭС. Энергоблоки №4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночьВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водительАтака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина
воронеж
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), режим чс, всу (вооруженные силы украины)
Десятки квартир в нескольких домах повреждены после атаки ВСУ на Воронеж
35 квартир повреждены в Воронеже после атаки украинских беспилотников
09:46 16.01.2024 (обновлено: 10:37 16.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки украинских беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах, сообщил губернатор области Александр Гусев.
"По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
На базе школы для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но в нем пока никого нет, люди разместились у родственников.
На месте происшествия продолжают работать все оперативные службы и представители администрации района. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления. Также стекла выбиты в четырех частных домах.
10-летней девочке, которая получила резаные раны
руки, ноги и шеи в результате попадания обломков дрона в одну из квартир, оказана вся необходимая медицинская помощь.
По данным Минобороны РФ, с 01.50 до 02.50 16 января средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Воронежской областью. Мэр города отметил, что все инженерные системы дома находятся в рабочем состоянии. Градоначальник также пообещал воронежцам компенсировать ущерб, нанесенный их имуществу атакой беспилотников.
Для оперативного принятия решений
по компенсации ущерба в городе введен режим ЧС.
Как сообщили в Нововоронежской атомной электростанции, атака беспилотников не отразилась на работе АЭС. Энергоблоки №4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.
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