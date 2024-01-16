https://crimea.ria.ru/20240116/ukrainskiy-dron-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu-1134227145.html

Украинский дрон сбит над Брянской областью

Украинский дрон сбит над Брянской областью - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Украинский дрон сбит над Брянской областью

Вражеский дрон сбит российской системой противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T13:50

2024-01-16T13:50

2024-01-16T14:16

александр богомаз

брянск

брянская область

обстрелы брянской области

новости

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Вражеский дрон сбит российской системой противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, атака пресечена над Суземским районом, пострадавших нет.Как сообщает Минобороны России, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты в Брянской области совершена в 13.40 по московскому времени.Это уже не первая во вторник попытка украинских боевиков атаковать российские регионы. По данным Минобороны, в ночь на 16 января дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион ранена 10-летняя девочка, осколками повреждены жилые дома. Накануне неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотниковВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водительВ Белгороде установили 22 остановки-убежища

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александр богомаз, брянск, брянская область, обстрелы брянской области, новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)