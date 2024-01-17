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В Белгороде объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде и городе Валуйки объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в безопасном месте. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T22:20
2024-01-17T22:41
белгород
безопасность
обстрелы всу
новости
вячеслав гладков
россия
украина
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде и городе Валуйки объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в безопасном месте.Ранее глава региона сообщил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00, сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением. В остальное время в случае возникновения угрозы будет еще и звуковое оповещение.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работыПутин о ходе СВО: государственность Украины может получить серьезный удар
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белгород, безопасность, обстрелы всу, новости, вячеслав гладков, россия, украина, обстрелы белгородской области
В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность - Гладков

22:20 17.01.2024 (обновлено: 22:41 17.01.2024)
 
© Telegram Валентин ДемидовМодульные укрытия установили в Белгороде в местах скопления людей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде и городе Валуйки объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в безопасном месте.
"В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков в своем ТГ-канале.
Ранее глава региона сообщил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00, сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением. В остальное время в случае возникновения угрозы будет еще и звуковое оповещение.
30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.
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