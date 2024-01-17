https://crimea.ria.ru/20240117/chast-shkol-i-kolledzhey-belgorodskoy-oblasti-perevodyat-na-distant-1134271162.html

Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистант

Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистант - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистант

Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистант в третьей четверти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T21:02

2024-01-17T21:02

2024-01-17T21:02

вячеслав гладков

белгород

обстрелы всу

безопасность

новости

общество

образование в россии

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистант в третьей четверти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, в муниципалитетах, где сейчас продлены каникулы – Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском городских округах и двух населенных пунктах в Корочанского района - Мелихово и Дальняя Игуменка, в течение месяца вводится дистант.Занятия в рамках дополнительного образования в этих муниципалитетах будут также организованы в дистанционном формате.По словам Гладкова, в Яковлевском городском округе более 70% родителей высказались за очное обучение. В понедельник будет опубликован список школ и населенных пунктов, в которых с понедельника будет возобновлено очное обучение, в каких населенных пунктах оно будет ограничено или заменено дистанционным форматом.⠀Школьные каникулы в Белгородской области из соображений безопасности продлили до 19 января. При этом глава региона вынес на обсуждение вопрос дальнейшей организации учебного процесса - будет ли это дистант или очное обучение с усиленными мерами безопасности.30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейВ Белгороде продлили школьные каникулыДетей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионы

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, обстрелы всу, безопасность, новости, общество, образование в россии, школа