https://crimea.ria.ru/20240116/putin-o-khode-svo-gosudarstvennost-ukrainy-mozhet-poluchit-sereznyy-udar-1134239754.html

Путин о ходе СВО: государственность Украины может получить серьезный удар

Путин о ходе СВО: государственность Украины может получить серьезный удар - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Путин о ходе СВО: государственность Украины может получить серьезный удар

Так называемое "контрнаступление" ВСУ полностью и абсолютно провалилось, если так будет продолжаться дальше, украинской государственности может быть нанесен... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T18:39

2024-01-16T18:39

2024-01-16T18:58

владимир путин (политик)

новости сво

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Так называемое "контрнаступление" ВСУ полностью и абсолютно провалилось, если так будет продолжаться дальше, украинской государственности может быть нанесен очень серьезный удар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе встречи с главами муниципальных образований российский лидер в частности, отметил, что одной из целей украинских ударов по приграничным российским регионам является "отвлечение внимание собственного населения и спонсоров от полного и абсолютного провала так называемого контрнаступления". Президент России добавил, что никакого военного смысла в ударах ВСУ по мирным населенным пунктам приграничных российских регионов нет. Этими атаками киевский режим стремится показать своему народу и своим западным спонсорам, что Украина в состоянии отвечать на точечные удары ВС РФ по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса по всей украинской территории высокоточным оружием дальнего радиуса действия. "Вот они (украинские власти – ред.) пытаются показать, что тоже могут что-то сделать, нанося варварским способом удары по мирным населенным пунктам, причем неизбирательным оружием – системами залпового огня по площадям просто лупят", - сказал глава государства.Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров ранее высказал мнение, что в 2014 году Вооруженные силы РФ значительно активизируют усилия на всех участках фронта в зоне СВО для выполнения задач, поставленных президентом, в том числе – защиты Донбасса. Об этом свидетельствует усиление массированных ударов по военным объектам Украины с первых дней января. Он отметил, что важнейшие задачи, которые предстоит решить в ближайшее время, - разблокировать Донбасс, исключить попытки ВСУ прорваться на других театрах военных действий, а также ликвидировать угрозы обстрелов приграничных регионов РФ, в частности Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Нельзя расслабляться: в Крыму оценили план Запада в отношении полуостроваКак мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по БелгородуРискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину

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владимир путин (политик), новости сво, украина, вооруженные силы россии, новости, россия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу