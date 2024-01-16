https://crimea.ria.ru/20240116/nelzya-rasslablyatsya-v-krymu-otsenili-plan-zapada-v-otnoshenii-poluostrova-1134230940.html

Нельзя расслабляться: в Крыму оценили план Запада в отношении полуострова

Нельзя расслабляться: в Крыму оценили план Запада в отношении полуострова - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Нельзя расслабляться: в Крыму оценили план Запада в отношении полуострова

Коллективный Запад во главе с США и их марионетки в Киеве продолжат попытки нанести удары по Крыму, несмотря на ограниченное количество у Украины дальнобойных... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T15:51

2024-01-16T15:51

2024-01-16T15:58

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Коллективный Запад во главе с США и их марионетки в Киеве продолжат попытки нанести удары по Крыму, несмотря на ограниченное количество у Украины дальнобойных ракет и самолетов, с которых их возможно запускать. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов.По мнению Константинова, США остаются главным бенефициаром украинского конфликта, а Великобритания, которая в последнее время стремится возглавить коалицию по поддержке Украины, действует с оглядкой на Вашингтон.Политик убежден, что Запад продолжит оказывать киевскому режиму военную помощь в том или ином объеме, а разговоры о том, что у союзников Украины заканчивается оружие, являются элементом информационной войны.По его словам, "пока есть украинцы, готовые в том или ином виде идти на передовую и воевать, конфликт будет продолжаться".Константинов отметил, что достичь мира на Украине очень важно. Однако, считает он, если Украина не будет отрезана от Черного моря и под ее контролем останется Одесса, оттуда будет исходить постоянная угроза для Крыма и России в целом, а также для Приднестровья.Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от Конгресса, где республиканцы и демократы пока не могут договориться о новом пакете помощи Украине.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления об остановке военной помощи Украине являются всего лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. Политолог убежден, что основная часть помощи киевскому режиму со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Документ среди прочего предусматривает предоставление Украине "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ на Украине.Также в ходе визита в Киев британский премьер объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года.По мнению ряда политических и военных экспертов, Великобритания стремится усилить свое влияние в юго-восточной Европе и на Кавказе, для чего им необходимо контролировать Черное море, в том числе Крым. Именно этим, полагают аналитики, обусловлено выделение Лондоном военной помощи Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:"Будем воевать лопатами": на Украине нашли альтернативу западному оружиюПочему создание "нейтрального флота" в Черном море невозможно – эксперт"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева

https://crimea.ria.ru/20240112/voennaya-pomosch-ukraine-prekraschaetsya--dzhon-kirbi-1134137012.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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