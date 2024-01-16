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Почему создание "нейтрального флота" в Черном море невозможно – эксперт

Почему создание "нейтрального флота" в Черном море невозможно – эксперт - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Почему создание "нейтрального флота" в Черном море невозможно – эксперт

Создание "нейтрального флота" в Черном море – очередное "нечто из области хотелок". Такое мнение РИА Новости Крым высказал исполнительный директор Института... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T12:23

2024-01-16T12:23

2024-01-16T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Создание "нейтрального флота" в Черном море – очередное "нечто из области хотелок". Такое мнение РИА Новости Крым высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Так эксперт прокомментировал предложения Всемирного экономического форума, опубликованные в новом докладе. Согласно документу, некие нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для охраны торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения."Словосочетание "нейтральный военно-морской флот" - ну это нечто из области хотелок и размышлизмов. В данном случае создание любой группировки будет так или иначе решать военно-политические задачи, а значит, отстаивать интересы каких-то конкретных государств или коалиций", - считает он.Говоря о проблемах безопасности в Черном море, Сергей Горбачев напомнил, что организация для их решения уже давно существует - это Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия BlackSeaFor."Сейчас во многом законодателем поддержания оперативного режима в бассейне Черного моря является Турция. Анкара последовательно, задолго до российско-украинского кризиса, выступала за то, чтобы решать вопросы, связанные с обеспечением безопасности, силами черноморских государств. Хотел бы напомнить, что существовала такая система BlackSeaFor, когда все черноморские державы выделяли в состав международной группировки ряд сил, которые решали задачи в период возникновения разного рода конфликтных ситуаций", - сказал эксперт.Таким образом, предложения о создании так называемого "нейтрального флота" – это очередная попытка нечерноморских государств войти в бассейн Черного моря.Самая серьезная опасность, которая на данный момент есть для судоходства в Черноморском бассейне, - это дрейфующие украинские мины, напомнил политолог. Именно поэтому в январе 2024 года Турция, Болгария и Румыния договорились о том, что минно-тральные силы их флотов будут совместно бороться с этой угрозой."Мины сорваны с минрепов, гуляют по акватории Черного моря вплоть до Босфора", - напомнил Горбачев.Те же суда, которые вывозят на экспорт украинское зерно, судя по заявлениям украинских властей, в защите не нуждаются, заметил политолог."Разные украинские официальные источники уже несколько раз заявляли о том, что Украина разработала альтернативные пути и приняла более пятисот судов после прекращения действия так называемой зерновой сделки. И объемы вывоза зерна якобы превысили те, что существовали во время действия зерновой инициативы", - отметил Горбачев.Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы 17 июля 2023 года, поскольку никакие обязательства по отношению к ней так и не были выполнены. С тех пор Украина неоднократно обращалась к странам НАТО с просьбами о защите транспортного коридора, однако в альянсе до сих пор отказывались брать корабли с украинским зерном под охрану.Читайте также на РИА Новости Крым:В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не можетЭкспортный потенциал украинских портов упал почти наполовинуФлот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины

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черное море, в мире, политика, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, турция, россия, мнения, армия и флот, сергей горбачев