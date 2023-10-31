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В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может
В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может
Соединенные Штаты совместно с Киевом рассматривают разные варианты экспорта украинского зерна, однако там наконец признали, что полноценной альтернативы... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T20:55
2023-10-31T20:55
сша
энтони блинкен
зерно
зерновая сделка
политика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты совместно с Киевом рассматривают разные варианты экспорта украинского зерна, однако там наконец признали, что полноценной альтернативы Черноморской инициативе быть не может. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США.Напомним, 18 июля Россия вышла из зерновой сделки, мотивируя свое решение тем, что ни одно из установленных российской стороной условий так и не было выполнено. В тот же день в США заявили, что не будут предоставлять охрану судам, вывозящим зерно из Украины. Не намерен этого делать и королевский флот Великобритании, в очередной раз заявил министр оборонного ведомства страны Грант Шэппс в интервью The Guardian.При этом потенциал украинских портов упал на 40%, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из социальных сетей. К этому привели "17 массовых атак с момента выхода России из зернового соглашения", пожаловался он.На фоне этого Иран предложил России содействие в экспорте зерна, причем речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявлениеУкраина подала иски против стран, отказавшихся от ее зернаФлот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины
https://crimea.ria.ru/20230925/zachem-zapadu-nuzhna-zernovaya-sdelka---akademik-onischenko-1131648683.html
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сша, энтони блинкен, зерно, зерновая сделка, политика, в мире, украина
В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может

Блинкен: альтернативы зерновой сделке быть не может

20:55 31.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты совместно с Киевом рассматривают разные варианты экспорта украинского зерна, однако там наконец признали, что полноценной альтернативы Черноморской инициативе быть не может. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США.
"Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может", - цитируют Блинкена РИА Новости.
Напомним, 18 июля Россия вышла из зерновой сделки, мотивируя свое решение тем, что ни одно из установленных российской стороной условий так и не было выполнено. В тот же день в США заявили, что не будут предоставлять охрану судам, вывозящим зерно из Украины. Не намерен этого делать и королевский флот Великобритании, в очередной раз заявил министр оборонного ведомства страны Грант Шэппс в интервью The Guardian.
При этом потенциал украинских портов упал на 40%, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из социальных сетей. К этому привели "17 массовых атак с момента выхода России из зернового соглашения", пожаловался он.
На фоне этого Иран предложил России содействие в экспорте зерна, причем речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны.
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