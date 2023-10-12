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Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России
Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России
Иран предложил России содействие в экспорте зерна, речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T13:08
2023-10-12T13:08
2023-10-12T13:10
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зерно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Иран предложил России содействие в экспорте зерна, речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что Москва может рассчитывать на Тегеран как на надежного и долгосрочного партнера.Роухани также отметил, что в условиях украинского конфликта и введенных в связи с ним западных санкций против России, иранский маршрут является безопасной альтернативой прежним способам поставок, но работа в этом направлении пока продвигается медленно."Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии... К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно", – заключил чиновник.В сентябре 2023 года Иран стал третьим по закупкам российской пшеницы, второе место у Турции, а лидером стал Египет.Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна. Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявлениеУкраина подала иски против стран, отказавшихся от ее зернаФлот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины
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РИА Новости Крым
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россия, иран, зерно, экономика, экспорт зерна из рф, сейед али роухани, новости, в мире
Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России
Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта российского зерна
13:08 12.10.2023 (обновлено: 13:10 12.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Иран предложил России содействие в экспорте зерна, речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани в интервью РИА Новости.
"Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны", – сказал Сейед Али Роухани.
Он подчеркнул, что Москва может рассчитывать на Тегеран как на надежного и долгосрочного партнера.
Роухани также отметил, что в условиях украинского конфликта и введенных в связи с ним западных санкций против России, иранский маршрут является безопасной альтернативой прежним способам поставок, но работа в этом направлении пока продвигается медленно.
"Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии... К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно", – заключил чиновник.
В сентябре 2023 года Иран стал третьим по закупкам российской пшеницы, второе место у Турции, а лидером стал Египет.
Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились
о поставке миллиона тонн зерна.
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