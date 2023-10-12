https://crimea.ria.ru/20231012/iran-gotov-otkryt-transportnye-koridory-dlya-zerna-iz-rossii-1132034703.html

Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России

Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России

Иран предложил России содействие в экспорте зерна, речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T13:08

2023-10-12T13:08

2023-10-12T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Иран предложил России содействие в экспорте зерна, речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что Москва может рассчитывать на Тегеран как на надежного и долгосрочного партнера.Роухани также отметил, что в условиях украинского конфликта и введенных в связи с ним западных санкций против России, иранский маршрут является безопасной альтернативой прежним способам поставок, но работа в этом направлении пока продвигается медленно."Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии... К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно", – заключил чиновник.В сентябре 2023 года Иран стал третьим по закупкам российской пшеницы, второе место у Турции, а лидером стал Египет.Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна. Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявлениеУкраина подала иски против стран, отказавшихся от ее зернаФлот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иран, зерно, экономика, экспорт зерна из рф, сейед али роухани, новости, в мире