Рейтинг@Mail.ru
Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231012/iran-gotov-otkryt-transportnye-koridory-dlya-zerna-iz-rossii-1132034703.html
Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России
Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России
Иран предложил России содействие в экспорте зерна, речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T13:08
2023-10-12T13:10
россия
иран
зерно
экономика
экспорт зерна из рф
сейед али роухани
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111581/28/1115812811_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_6393a3f826a63e04ec1945eb91ce4bd9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Иран предложил России содействие в экспорте зерна, речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что Москва может рассчитывать на Тегеран как на надежного и долгосрочного партнера.Роухани также отметил, что в условиях украинского конфликта и введенных в связи с ним западных санкций против России, иранский маршрут является безопасной альтернативой прежним способам поставок, но работа в этом направлении пока продвигается медленно."Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии... К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно", – заключил чиновник.В сентябре 2023 года Иран стал третьим по закупкам российской пшеницы, второе место у Турции, а лидером стал Египет.Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна. Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявлениеУкраина подала иски против стран, отказавшихся от ее зернаФлот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины
россия
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111581/28/1115812811_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_740ae983acdb5c7f0c94d712be4ed6b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иран, зерно, экономика, экспорт зерна из рф, сейед али роухани, новости, в мире
Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России

Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта российского зерна

13:08 12.10.2023 (обновлено: 13:10 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Иран предложил России содействие в экспорте зерна, речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани в интервью РИА Новости.
"Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны", – сказал Сейед Али Роухани.
Он подчеркнул, что Москва может рассчитывать на Тегеран как на надежного и долгосрочного партнера.
Роухани также отметил, что в условиях украинского конфликта и введенных в связи с ним западных санкций против России, иранский маршрут является безопасной альтернативой прежним способам поставок, но работа в этом направлении пока продвигается медленно.
"Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии... К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно", – заключил чиновник.
В сентябре 2023 года Иран стал третьим по закупкам российской пшеницы, второе место у Турции, а лидером стал Египет.
Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление
Украина подала иски против стран, отказавшихся от ее зерна
Флот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины
 
РоссияИранЗерноЭкономикаЭкспорт зерна из РФСейед Али РоуханиНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение
14:15Очередь на Крымском мосту выросла: данные к обеду четверга
14:01Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе
13:42Крымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре Симферополя
13:27Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву
13:08Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России
13:03В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы
12:49Российские бойцы улучшили тактическое положение в Донбассе
12:36Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу
12:15Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов
11:57В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо
11:52В Советском районе Крыма сгорел жилой дом
11:38Национальный парк "Сиваш": что предлагают ученые из Крыма
11:26В крымских селах заработают выездные аптеки
11:11ВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионер
10:59Керченская переправа: обстановка на утро четверга
10:49Крымские рыболовецкие компании получат материальную помощь
10:34На трассе в Крыму столкнулись две иномарки - пострадали четверо
10:33Визит Путина в Бишкек. Видео
10:00Аксенов анонсировал снижение цен на бензин и дизтопливо в Крыму
Лента новостейМолния