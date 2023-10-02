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Флот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Флот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины
Флот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Флот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины
Королевский флот Великобритании не намерен защищать коммерческие суда, перевозящие зерно из Украины через Черное море, таких договоренностей с Киевом не было... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T17:16
2023-10-02T17:16
новости
великобритания
украина
зерно
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Королевский флот Великобритании не намерен защищать коммерческие суда, перевозящие зерно из Украины через Черное море, таких договоренностей с Киевом не было. Это следует из заявления министра оборонного ведомства страны Гранта Шэппса, его слова приводит The Guardian.Ранее издание Sunday Telegraph после интервью с министром сообщило, что "Королевский флот может сыграть роль в защите коммерческих судов от атак России в Черном море". Некоторые СМИ восприняли эту новость как обязательство, которое Шэппс во время его визита в Киев на минувшей неделе дал президенту Украины Владимиру Зеленскому.Он также отметил, что "не ожидает, что Королевский флот будет участвовать в патрулировании Черного моря". Но добавил, что Великобритания и другие страны "могут сыграть консультативную роль, чтобы помочь Украине открыть экспорт продуктов питания".Отвечая на вопрос, будет ли Великобритания в следующем году так же помогать Украине, как делала это в текущем, предоставив 2,3 миллиарда фунтов военной помощи, министр заметил только, что "сейчас не время забегать вперед бюджетных процессов". 17 июля в Кремле заявили, что Черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены. В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет готова вернуться к зерновой сделке, когда Запад выполнит зафиксированные ранее условия договоренностей. В МИД РФ сообщили, что таких перспектив на данный момент не просматривается. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по инфраструктуре в Крыму. 19 июля в российском военном ведомстве сообщили, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Позже Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна. В МИД РФ сообщили, что, согласно достигнутым договоренностям, зерно будет перерабатываться в Турции с дальнейшей безвозмездной транспортировкой в нуждающиеся страны. 15 сентября Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на принятое в этот день решение Еврокомиссии об отмене ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
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новости, великобритания, украина, зерно, черное море
Флот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины

В Минобороны Великобритании опровергли готовность флота защищать суда с зерном из Украины

17:16 02.10.2023
 
© AP Photo Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo Sercan Ozkurnazli
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Королевский флот Великобритании не намерен защищать коммерческие суда, перевозящие зерно из Украины через Черное море, таких договоренностей с Киевом не было. Это следует из заявления министра оборонного ведомства страны Гранта Шэппса, его слова приводит The Guardian.
Ранее издание Sunday Telegraph после интервью с министром сообщило, что "Королевский флот может сыграть роль в защите коммерческих судов от атак России в Черном море". Некоторые СМИ восприняли эту новость как обязательство, которое Шэппс во время его визита в Киев на минувшей неделе дал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Не думаю, что у меня был такой разговор с президентом Зеленским", – заявил Шэппс, комментируя ситуацию, сообщает The Guardian.

Он также отметил, что "не ожидает, что Королевский флот будет участвовать в патрулировании Черного моря". Но добавил, что Великобритания и другие страны "могут сыграть консультативную роль, чтобы помочь Украине открыть экспорт продуктов питания".
Отвечая на вопрос, будет ли Великобритания в следующем году так же помогать Украине, как делала это в текущем, предоставив 2,3 миллиарда фунтов военной помощи, министр заметил только, что "сейчас не время забегать вперед бюджетных процессов".
17 июля в Кремле заявили, что Черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет готова вернуться к зерновой сделке, когда Запад выполнит зафиксированные ранее условия договоренностей. В МИД РФ сообщили, что таких перспектив на данный момент не просматривается.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по инфраструктуре в Крыму.
19 июля в российском военном ведомстве сообщили, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.
Позже Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна. В МИД РФ сообщили, что, согласно достигнутым договоренностям, зерно будет перерабатываться в Турции с дальнейшей безвозмездной транспортировкой в нуждающиеся страны.
15 сентября Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на принятое в этот день решение Еврокомиссии об отмене ограничений на ввоз зерна и других продуктов из Украины в Евросоюз.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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НовостиВеликобританияУкраинаЗерноЧерное море
 
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