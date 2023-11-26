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Запад даст Киеву военные корабли для охраны торговых судов - Зеленский - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Запад даст Киеву военные корабли для охраны торговых судов - Зеленский
Запад даст Киеву военные корабли для охраны торговых судов - Зеленский - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Запад даст Киеву военные корабли для охраны торговых судов - Зеленский
Украинские власти заявили о предстоящем получении от Запада военных кораблей для конвоирования судов по "новому зерновому коридору". Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T13:15
2023-11-26T13:15
украина
владимир зеленский (президент украины)
новости
экспорт зерна из рф
зерно
зерновая сделка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Украинские власти заявили о предстоящем получении от Запада военных кораблей для конвоирования судов по "новому зерновому коридору". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.О каких именно западных партнерах идет речь, президент Украины не уточнил. По его словам, корабли для конвоирования торговых судов киевский режим получит уже "в ближайшем будущем".18 июля Россия вышла из зерновой сделки, мотивируя свое решение тем, что ни одно из установленных российской стороной условий так и не было выполнено. В тот же день в США заявили, что не будут предоставлять охрану судам, вывозящим зерно из Украины. Не намерен этого делать и королевский флот Великобритании, в очередной раз заявил министр оборонного ведомства страны Грант Шэппс в интервью The Guardian.При этом потенциал украинских портов упал на 40%, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из социальных сетей.На фоне этого Иран предложил России содействие в экспорте зерна, причем речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны. Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявлениеФлот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из УкраиныЗачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, владимир зеленский (президент украины), новости, экспорт зерна из рф, зерно, зерновая сделка
Запад даст Киеву военные корабли для охраны торговых судов - Зеленский

Зеленский: Украина скоро получит военные корабли для охраны торговых судов

13:15 26.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Украинские власти заявили о предстоящем получении от Запада военных кораблей для конвоирования судов по "новому зерновому коридору". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в зерновом коридоре в Черном море", — цитирует РИА Новости заявление Зеленского, опубликованного в одном из украинских изданий.
О каких именно западных партнерах идет речь, президент Украины не уточнил. По его словам, корабли для конвоирования торговых судов киевский режим получит уже "в ближайшем будущем".
18 июля Россия вышла из зерновой сделки, мотивируя свое решение тем, что ни одно из установленных российской стороной условий так и не было выполнено. В тот же день в США заявили, что не будут предоставлять охрану судам, вывозящим зерно из Украины.
Не намерен этого делать и королевский флот Великобритании, в очередной раз заявил министр оборонного ведомства страны Грант Шэппс в интервью The Guardian.
При этом потенциал украинских портов упал на 40%, заявил вице-премьер страны Александр Кубраков на своей странице в одной из социальных сетей.
На фоне этого Иран предложил России содействие в экспорте зерна, причем речь не только о закупке для себя, но и о предоставлении транспортных коридоров для экспорта в третьи страны.
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УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)НовостиЭкспорт зерна из РФЗерноЗерновая сделка
 
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