В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
Торговые центры Белгорода и Белгородского района будут работать до 20:00
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Торговый центр
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Время работы торговых центров в Белгороде и Белгородском районе сократили до 20 часов. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Торговые центры Белгорода и Белгородского района работают до 20:00 до особого распоряжения", – написал в Telegram-канале Гладков.
Кроме того, глава региона сообщил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00, сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением.
"С 6:00 до 23:00 в случае возникновения угрозы информация будет доводиться до населения еще и через звуковое оповещение, уточнил он.
30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
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