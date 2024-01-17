Рейтинг@Mail.ru
В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240117/v-torgovykh-tsentrakh-belgoroda-i-oblasti-sokratili-vremya-raboty-1134271398.html
В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
Время работы торговых центров в Белгороде и Белгородском районе сократили до 20 часов. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T21:11
2024-01-17T21:11
вячеслав гладков
белгород
атака всу на белгород
безопасность
общество
торговля
рго (русское географическое общество)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111523/98/1115239867_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_c4775bc9d3e2836e1ef3b306ad2c2b99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Время работы торговых центров в Белгороде и Белгородском районе сократили до 20 часов. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, глава региона сообщил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00, сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением."С 6:00 до 23:00 в случае возникновения угрозы информация будет доводиться до населения еще и через звуковое оповещение, уточнил он.30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейВ Белгороде продлили школьные каникулыДетей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионы
https://crimea.ria.ru/20240117/chast-shkol-i-kolledzhey-belgorodskoy-oblasti-perevodyat-na-distant-1134271162.html
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111523/98/1115239867_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_b81871f964b1ef0851d24ba4c017a19f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгород, атака всу на белгород, безопасность, общество, торговля, рго (русское географическое общество), обстрелы всу, обстрелы белгородской области
В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы

Торговые центры Белгорода и Белгородского района будут работать до 20:00

21:11 17.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Торговый центр
Торговый центр - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Время работы торговых центров в Белгороде и Белгородском районе сократили до 20 часов. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Торговые центры Белгорода и Белгородского района работают до 20:00 до особого распоряжения", – написал в Telegram-канале Гладков.
Кроме того, глава региона сообщил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00, сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением.
"С 6:00 до 23:00 в случае возникновения угрозы информация будет доводиться до населения еще и через звуковое оповещение, уточнил он.
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
21:02
Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистант
30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей
В Белгороде продлили школьные каникулы
Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионы
 
Вячеслав ГладковБелгородАтака ВСУ на БелгородБезопасностьОбществоТорговляРГО (Русское географическое общество)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
21:02Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистант
20:49В Крыму оценили работу ЖКХ с наступлением настоящих холодов
20:23Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год
19:57Десять улиц Севастополя на день останутся без газа
19:39Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеров
19:21Крымский мост снова открыт
19:12ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
19:01На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС
18:23В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность
18:14Крымский мост закрыт во второй раз за день
18:02Пожизненный срок грозит 23-летнему закладчику наркотиков из Сочи
17:39Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России
17:35Движение по Крымскому мосту восстановлено
17:24Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин
17:11В Минобороны рассказали о причине жесткой посадки Ми-8 в Брянской области
17:07Воздушную тревогу в Севастополе отменили
17:00В Севастополе военные применили дым для маскировки
16:43Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:42Движение по Крымскому мосту перекрыто
Лента новостейМолния