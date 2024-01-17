https://crimea.ria.ru/20240117/v-torgovykh-tsentrakh-belgoroda-i-oblasti-sokratili-vremya-raboty-1134271398.html

В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы

В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы - РИА Новости Крым, 17.01.2024

В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы

Время работы торговых центров в Белгороде и Белгородском районе сократили до 20 часов. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T21:11

2024-01-17T21:11

2024-01-17T21:11

вячеслав гладков

белгород

атака всу на белгород

безопасность

общество

торговля

рго (русское географическое общество)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Время работы торговых центров в Белгороде и Белгородском районе сократили до 20 часов. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, глава региона сообщил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00, сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением."С 6:00 до 23:00 в случае возникновения угрозы информация будет доводиться до населения еще и через звуковое оповещение, уточнил он.30 декабря ВСУ предприняли беспрецедентную террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.8 января в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 Вооруженные силы РФ пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейВ Белгороде продлили школьные каникулыДетей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и в другие регионы

https://crimea.ria.ru/20240117/chast-shkol-i-kolledzhey-belgorodskoy-oblasti-perevodyat-na-distant-1134271162.html

белгород

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