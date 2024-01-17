ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области
Две украинские ракеты "Точка-У" и три дрона сбиты над Брянской областью - Минобороны РФ
23:01 17.01.2024 (обновлено: 23:19 17.01.2024)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области вечером в среду уничтожены две украинские ракеты "Точка-У" и три беспилотника. Такие данные приводит Минобороны РФ.
Атака была предпринята около 21.30 по московскому времени.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ракеты сбиты над Стародубским муниципальным округом. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал руководитель региона в своем ТГ-канале.
Ранее он сообщил, что три дрона подавлены средствами РЭБ над территорией области.
Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом.
Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, было нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.
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