https://crimea.ria.ru/20240117/vsu-zapustili-rakety-tochka-u-po-bryanskoy-oblasti-1134273510.html

ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области

ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области - РИА Новости Крым, 17.01.2024

ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области

Над территорией Брянской области вечером в среду уничтожены две украинские ракеты "Точка-У" и три беспилотника. Такие данные приводит Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T23:01

2024-01-17T23:01

2024-01-17T23:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области вечером в среду уничтожены две украинские ракеты "Точка-У" и три беспилотника. Такие данные приводит Минобороны РФ.Атака была предпринята около 21.30 по московскому времени.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ракеты сбиты над Стародубским муниципальным округом. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал руководитель региона в своем ТГ-канале.Ранее он сообщил, что три дрона подавлены средствами РЭБ над территорией области.Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом.Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, было нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде объявлена ракетная опасностьСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомВ Германии проголосовали против передачи Киеву крылатых ракет Taurus

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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