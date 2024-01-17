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ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области
ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области - РИА Новости Крым, 17.01.2024
ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области
Над территорией Брянской области вечером в среду уничтожены две украинские ракеты "Точка-У" и три беспилотника. Такие данные приводит Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T23:01
2024-01-17T23:19
министерство обороны рф
брянская область
обстрелы брянской области
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области вечером в среду уничтожены две украинские ракеты "Точка-У" и три беспилотника. Такие данные приводит Минобороны РФ.Атака была предпринята около 21.30 по московскому времени.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ракеты сбиты над Стародубским муниципальным округом. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал руководитель региона в своем ТГ-канале.Ранее он сообщил, что три дрона подавлены средствами РЭБ над территорией области.Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом.Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, было нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде объявлена ракетная опасностьСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомВ Германии проголосовали против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, александр богомаз, новости
ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области

Две украинские ракеты "Точка-У" и три дрона сбиты над Брянской областью - Минобороны РФ

23:01 17.01.2024 (обновлено: 23:19 17.01.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" ВС РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области вечером в среду уничтожены две украинские ракеты "Точка-У" и три беспилотника. Такие данные приводит Минобороны РФ.
Атака была предпринята около 21.30 по московскому времени.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ракеты сбиты над Стародубским муниципальным округом. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал руководитель региона в своем ТГ-канале.
Ранее он сообщил, что три дрона подавлены средствами РЭБ над территорией области.
Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом.
Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, было нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.
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Министерство обороны РФБрянская областьОбстрелы Брянской областиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОАлександр БогомазНовости
 
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Заголовок открываемого материала
23:01ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области
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22:20В Белгороде объявлена ракетная опасность
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