https://crimea.ria.ru/20240117/tri-ukrainskikh-drona-pytalis-atakovat-bryanskuyu-oblast-1134273342.html

Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область

Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область

Над территорией Брянской области средства радиоэлектронной борьбы В РФ подавили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T22:49

2024-01-17T22:49

2024-01-17T22:53

брянская область

обстрелы брянской области

беспилотник (бпла, дрон)

александр богомаз

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области средства радиоэлектронной борьбы В РФ подавили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом. Также под обстрел противника попал Суземский район. По данным Минобороны, в ночь на 16 января дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, было нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотниковСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), безопасность, пво, вооруженные силы россии, новости