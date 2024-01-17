Рейтинг@Mail.ru
Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240117/tri-ukrainskikh-drona-pytalis-atakovat-bryanskuyu-oblast-1134273342.html
Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область
Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область
Над территорией Брянской области средства радиоэлектронной борьбы В РФ подавили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T22:49
2024-01-17T22:53
брянская область
обстрелы брянской области
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
пво
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111642/74/1116427429_0:127:2047:1278_1920x0_80_0_0_20a5b967937a103c19c42125e0452986.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области средства радиоэлектронной борьбы В РФ подавили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом. Также под обстрел противника попал Суземский район. По данным Минобороны, в ночь на 16 января дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, было нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотниковСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111642/74/1116427429_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_13ab0bc79debca3fafbe6a49e9378b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, обстрелы брянской области, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), безопасность, пво, вооруженные силы россии, новости
Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область

Над Брянской областью подавлены три украинских беспилотника - губернатор

22:49 17.01.2024 (обновлено: 22:53 17.01.2024)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ "Красуха"
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ Красуха - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области средства радиоэлектронной борьбы В РФ подавили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.
Во вторник украинские боевики предприняли несколько попыток нанести удары по гражданской инфраструктуре Брянской области. Около 21 часа беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом. Также под обстрел противника попал Суземский район. По данным Минобороны, в ночь на 16 января дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.
Днем ранее неонацисты ударили по Климовскому району Брянской области, повреждены административные здания, было нарушено энергоснабжение. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников
Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire
 
Брянская областьОбстрелы Брянской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр БогомазВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьПВОВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:01ВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области
22:49Три украинских дрона пытались атаковать Брянскую область
22:20В Белгороде объявлена ракетная опасность
22:00В Германии проголосовали против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
21:44Главные новости Крыма: 17 января
21:11В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
21:02Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистант
20:49В Крыму оценили работу ЖКХ с наступлением настоящих холодов
20:23Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год
19:57Десять улиц Севастополя на день останутся без газа
19:39Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеров
19:21Крымский мост снова открыт
19:12ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
19:01На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС
18:23В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность
18:14Крымский мост закрыт во второй раз за день
18:02Пожизненный срок грозит 23-летнему закладчику наркотиков из Сочи
17:39Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России
17:35Движение по Крымскому мосту восстановлено
17:24Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин
Лента новостейМолния