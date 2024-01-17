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ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire

ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire - РИА Новости Крым, 17.01.2024

ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire

Четыре реактивных снаряда западного образца и два беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской областью, сообщает утром в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T07:18

2024-01-17T07:18

2024-01-17T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Четыре реактивных снаряда западного образца и два беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской областью, сообщает утром в среду Минобороны России.Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации была совершена утром в среду с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и БПЛА самолетного типа, уточняется в сообщении.В ночь на среду над Белгородской областью сбиты семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре беспилотника самолетного типа. По данным губернатора, никто не пострадал, но есть разрушения гражданской инфраструктуры и повреждения линий электропередачи. Утром в среду над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система противовоздушной обороны. Сбито несколько воздушных целей, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчинаДрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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