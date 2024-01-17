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ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire - РИА Новости Крым, 17.01.2024
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire
Четыре реактивных снаряда западного образца и два беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской областью, сообщает утром в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T07:18
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Четыре реактивных снаряда западного образца и два беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской областью, сообщает утром в среду Минобороны России.Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации была совершена утром в среду с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и БПЛА самолетного типа, уточняется в сообщении.В ночь на среду над Белгородской областью сбиты семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре беспилотника самолетного типа. По данным губернатора, никто не пострадал, но есть разрушения гражданской инфраструктуры и повреждения линий электропередачи. Утром в среду над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система противовоздушной обороны. Сбито несколько воздушных целей, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчинаДрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область
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министерство обороны рф, пво, белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, поставки западного оружия украине, обстрелы всу, происшествия, новости
ВСУ ударили по Белгородской области реактивными снарядами Vampire

ВСУ выпустили 4 реактивных снаряда Vampire и беспилотники по Белгородской области

07:18 17.01.2024 (обновлено: 08:33 17.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Четыре реактивных снаряда западного образца и два беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской областью, сообщает утром в среду Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда, два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации была совершена утром в среду с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и БПЛА самолетного типа, уточняется в сообщении.
В ночь на среду над Белгородской областью сбиты семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре беспилотника самолетного типа. По данным губернатора, никто не пострадал, но есть разрушения гражданской инфраструктуры и повреждения линий электропередачи.
Утром в среду над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система противовоздушной обороны. Сбито несколько воздушных целей, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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