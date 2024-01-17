https://crimea.ria.ru/20240117/novaya-ataka-nad-belgorodom-sbito-neskolko-vozdushnykh-tseley-1134247763.html

Новая атака: над Белгородом сбито несколько воздушных целей

Новая атака: над Белгородом сбито несколько воздушных целей - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Новая атака: над Белгородом сбито несколько воздушных целей

Утром в среду над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система противовоздушной обороны. Сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T06:02

2024-01-17T06:02

2024-01-17T06:03

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Утром в среду над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система противовоздушной обороны. Сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор Белгородского района Вячеслав Гладков.В ночь на среду над Белгородской областью сбиты семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре БПЛА самолетного типа. По данным губернатора, никто не пострадал, но есть разрушение гражданской инфраструктуры и повреждения линий электропередачи.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Так, в понедельник, 15 января, ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду, а в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. По данным оборонного ведомства, атаки велись на Воронежскую и Белгородскую области.В результате удара украинских дронов по Воронежу во вторник была ранена 10-летняя девочка. Повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомВСУ продолжают попытки атак на Брянскую областью – что известноВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель

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