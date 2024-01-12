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Дрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Дрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область
Дрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Дрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область
Село в Белгородской области подверглось атаке украинских боевиков с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T17:19
2024-01-12T17:21
белгородская область
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Село в Белгородской области подверглось атаке украинских боевиков с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.При этом повреждения получили три гражданских автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы.Это второй за день удар боевиков ВСУ по региону. Ранее в Минобороны РФ сообщил, что около 14.50 мск российскими силами противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.Утром в пятницу два человека погибли и шестеро пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ и целенаправленного сброса боеприпаса с дрона на скорую помощь в Горловке.В четверг украинские боевики совершили шесть попыток атак объектов и населенных пунктов России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе ранена женщина. Еще один беспилотник был подавлен в Калужской области в районе трассы М-3.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами три российских регионаВ Херсоне повреждены объекты критической инфраструктурыУдары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз
белгородская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
Дрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область

Дрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область – Гладков

17:19 12.01.2024 (обновлено: 17:21 12.01.2024)
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Село в Белгородской области подверглось атаке украинских боевиков с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет", – написал в Telegram-канале Гладков.
При этом повреждения получили три гражданских автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы.
Это второй за день удар боевиков ВСУ по региону. Ранее в Минобороны РФ сообщил, что около 14.50 мск российскими силами противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.
Утром в пятницу два человека погибли и шестеро пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ и целенаправленного сброса боеприпаса с дрона на скорую помощь в Горловке.
В четверг украинские боевики совершили шесть попыток атак объектов и населенных пунктов России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе ранена женщина. Еще один беспилотник был подавлен в Калужской области в районе трассы М-3.
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Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУ
 
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