https://crimea.ria.ru/20240112/dron-kamikadze-sbrosil-boepripasy-na-belgorodskuyu-oblast-1134154499.html

Дрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область

Дрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Дрон-камикадзе сбросил боеприпасы на Белгородскую область

Село в Белгородской области подверглось атаке украинских боевиков с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T17:19

2024-01-12T17:19

2024-01-12T17:21

белгородская область

вячеслав гладков

новости

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Село в Белгородской области подверглось атаке украинских боевиков с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.При этом повреждения получили три гражданских автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы.Это второй за день удар боевиков ВСУ по региону. Ранее в Минобороны РФ сообщил, что около 14.50 мск российскими силами противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.Утром в пятницу два человека погибли и шестеро пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ и целенаправленного сброса боеприпаса с дрона на скорую помощь в Горловке.В четверг украинские боевики совершили шесть попыток атак объектов и населенных пунктов России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе ранена женщина. Еще один беспилотник был подавлен в Калужской области в районе трассы М-3.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами три российских регионаВ Херсоне повреждены объекты критической инфраструктурыУдары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу